考生年假放鬆不虛度！高中師建議家長陪做3件事

學測結束後就是春節連假，高中教師建議家長可以多陪伴考生，為假期後邁向申請入學或分科測驗做心態上的準備。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測20日落幕，農曆春節連假的同時，如何協助家中考生釋放壓力之餘又不虛度時間？輔導學生多年的高中教師分享，大考過後家長不必要求讀多少教科書，應多陪伴孩子，引領孩子思考未來方向，著手整理學習歷程的資料；並可前往理想的大學走走，為假期後邁向申請入學或分科測驗做心態上的準備。

台中市立龍津高中教師陳懿萍指出，孩子步入準備考試的軌道，過程中壓力逐漸加大，學測是第一波壓力頂點，而學測結束不久就是為期7到9天的年假，壓力瞬間釋放會有如橡皮筋拉到緊繃突然放開，孩子若沒有很好自制力，要好長一段時間才回到原有心態與作息。

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但學測至分科考試不到半年，寒假後馬上面臨成績公布、申請入學、學習歷程檔案撰寫，再到最後分科考試，如何保持穩定的心態是重要課題，在這段承先啟後的假期中，不需要勉強要讀多少教科書，但可以朝思考未來方向去為自己的備戰狀態「保溫」。

學測結束後就是春節連假，高中教師建議家長可以多陪伴考生，為假期後邁向申請入學或分科測驗做心態上的準備。（資料照）

陳懿萍提到，過年期間安排旅遊時，可安插幾所孩子心目中理想的大學去探訪，感受大學校園的氛圍，能夠結合孩子平日在網路上看到的校園資訊，讓孩子對大學生活產生較立體的想像與憧憬，有助了解環境是否如想像中合適。

針對申請入學、學習歷程檔案製作，陳懿萍建議，有空可以帶著孩子一起盤點高中生涯過去兩年半的學習歷程內容，先逐步蒐集資料分類整理，並與孩子共同閱覽大學升學相關網站如IOH、collego等，看看系所介紹、學長姐分享等，透過聊天協助孩子發掘自己的優勢。

然而，讀大學並不是終點，陳懿萍提到，必須引領孩子明白社會變動快速，要有終身學習的準備。與孩子討論生涯規劃，如未來5至10年自己想成為怎樣的人、想過什麼樣的生活等，延伸到「現在的我可以做什麼？」以及「我想要做什麼？」等議題。

陳懿萍強調，孩子雖已長到17、18歲，有自己完整的社交網絡，但在面對升學壓力、同儕競爭的當下，還是有感到迷茫的時刻，家人在年假期間有較多相處時間傾聽與陪伴，會是紓解壓力繼續儲備向前動力的重要關鍵。

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