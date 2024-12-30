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不必再苦等！ 健保給付癌藥事前審查 明年數位化3天搞定

2024/12/30 14:05

健保署長石崇良表示，明年起，癌症用藥事前審查將採取線上機制，可望更有效率。（記者林惠琴攝）

健保署長石崇良表示，明年起，癌症用藥事前審查將採取線上機制，可望更有效率。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕許多癌症病人申請健保給付用藥須經事前審查，為加速患者治療，衛福部健保署今（30日）宣布，明年起，癌症用藥事前審查將採取線上機制，醫師免於手寫資料，也開放線上審查，從申請到完成審查目標3天內搞定，未來導入AI（人工智慧）後，更有機會只要花費數小時，現有40家醫院參與，未來將逐步擴及其他醫院與其他新藥。

衛福部長邱泰源表示，癌症連續42年蟬聯國人十大死因之首，提升癌症存活率是重大公衛議題，強化癌篩到治療很重要，也是「健康台灣」重點之一，因此健保署整合癌症防治計畫，讓醫療資訊標準化，改善過去系統不相通的困境，並作為加值應用的基礎，提升病人照顧品質。

健保署長石崇良指出，去年健保通過31項新增給付新藥、23項擴充給付適應症，希望與國際接軌，今年也通過26項新藥、28項擴充適應症，預算從去年新增44億元到今年已差不多是100億元的規模。

石崇良提到，為了讓藥物用在合適的病人身上，目前健保給付200多種藥物須經事前審查，由主治醫師填報病情摘要及評估符合條件等書面資料，甚至要求附上病理報告、影像，再找相關領域專家親自到各分區辦公室檢視審查，畢竟涉及個人病歷無法影印發送，萬一資料不齊全，來來回回補件又要耗上不少時間，恐影響病人用藥時程。

為了改變現狀，石崇良指出，健保署規劃事前審查改以電子病歷申請，將所需資料格式化，共歸納出8大類、102項欄位，醫師不必再手寫紙本，可從醫院資訊系統（HIS）直接抓取病人檢驗、診斷、基因檢測，甚至是臨床評估資料，這項一條龍的資料庫，未來很有機會取代現行的癌症登記，且相較癌登通常延遲2年，更具即時的特性有助於醫療科技評估更精準。

此外，石崇良指出，此項制度開放線上審查，醫師不必再親赴各區辦公室，可提高效率，甚至讓跨區審查變成可能。現行從申請用藥到完成審查的影響因素繁多，天數難以控制，但新制可控制在3天左右，未來導入AI可進行初步判讀，再由醫師進行確認，可望1天內搞定，目標即時化。

石崇良說明，現階段推動以癌藥為主，共40家醫院參與，包含長庚、馬偕、台中榮總、和信治癌醫院等，接下來將進一步擴及全國其他醫院，希望通過國健署癌症診療品質認證醫院名單都加入，未來也會擴至其他新藥適用。

石崇良說明，這是非常重要的里程碑，醫療資料標準化、數位化、雲端化是健保數位升級的重要引擎，不只對於臨床端有助益，更可以成為重要資料庫，在醫療科技評估或醫療科技再評估扮演要角，從臨床研究、新藥研發到帶動生技發展，促進建構精準健康生態系。

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