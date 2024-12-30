「過敏3兄弟」擾人中醫助化解！ 中醫：少吃這些食物

當過敏性鼻炎與異位性皮膚炎、過敏性結膜炎聯手形成過敏三兄弟時，不適症狀更會互相加劇，嚴重影響患者睡眠、生活；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕58歲張先生受鼻涕倒流困擾至少5年，曾接受過鼻中膈手術，但晚上睡覺時，鼻涕倒流症狀仍存在，近年來，症狀愈發嚴重並影響睡眠與生活品質。經台南市立醫院中醫師陳奕任調理後，張先生症狀有所減輕，生活品質也漸獲得改善。

就診時，張先生反映其鼻涕倒流常伴隨眼睛癢和皮膚乾癢症狀，且已嚴重影響到晚上睡眠品質。平時早晨起床時，鼻子感覺比較水潤，大便1天1到2次屬於稀便。平時如果過於飢餓或睡覺時，易感覺有胃食道逆流情形，吃完飯後常會有明顯不適感，使得他習慣少量多餐。

請繼續往下閱讀...

陳奕任為張先生脈診時發現其脈相較緊張，舌頭偏淡且有齒痕但不紅，給予茯苓、澤瀉、生薑、甘草、杏仁、紫蘇、陳皮、烏梅、柴胡、防風、五味子等中藥調理。1週後張先生反映鼻涕不像以前那麼水、變得較乾，胃酸的感覺也有改善，皮膚有稍微好些、比較不會癢。

陳奕任表示，過敏性鼻炎是常見慢性過敏疾病，常伴隨鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀，對病人日常生活造成相當大困擾。當過敏性鼻炎與異位性皮膚炎、過敏性結膜炎聯手形成過敏三兄弟時，這些症狀更會互相加劇，嚴重影響患者睡眠品質和生活舒適度。

對於腸胃較為敏感者，應避免食用刺激性強或不易消化的食物，中醫師陳奕任建議飲食中可加入秋葵、納豆等具有滋潤作用的食材。（台南市立醫院提供）

這類型病人的腸胃較為敏感，應避免食用刺激性強或不易消化的食物，如油炸、辛辣、冷飲和黏膩的食物，建議飲食中可加入豆漿、秋葵、納豆等具有滋潤作用的食材，有助緩解症狀。此外，進出溫度變化較大的地方時，應戴口罩、減少對呼吸道的刺激，並保持生活環境清潔，使用空氣清淨機過濾空氣中的過敏原，這類病人也較容易感到焦慮和緊張，建議多做放鬆的休閒活動和舒展運動來減輕壓力。

陳奕任強調，過敏性鼻炎的治療不是一蹴可幾，雖然中藥能有效緩解症狀，但治療的核心在於調節整體健康、增強免疫力，以達到長期鞏固療效和治本的目的。平時早晚睡前、起床後，可進行柔和的手肘曲池穴和腳部三陰交穴按摩，這樣有助保養身體，按摩時間可控制在2分鐘左右。

中醫師陳奕任建議過敏性鼻炎患者早晚可按摩手肘曲池穴和腳部三陰交穴，有助平常保養身體。（台南市立醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法