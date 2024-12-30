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健康網》鹹鮮冬味來了！「鰻鯗蒸肉餅」重現懷舊臘月滋味

2024/12/30 08:30

鹹魚乾是冬季懷舊料理，漁業署結合創意教授「鰻鯗蒸肉餅」。（圖取自漁業署臉書）

鹹魚乾是冬季懷舊料理，漁業署結合創意教授「鰻鯗蒸肉餅」。（圖取自漁業署臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著冷氣團接連報到，冬季臘月的氛圍悄然上身，而提到寒冬中最能喚起回憶的味道，非傳統的鹹魚乾「鯗（ㄒㄧㄤˇ）」莫屬。漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文分享，早期為解決食物保存不易的問題，漁民以冬季海風風乾新鮮漁獲，製成鹹魚乾，這些「鯗」經醃漬與風乾後，濃縮了魚肉的鮮味與鹹香，成為當時的重要蛋白質來源，而「鰻鯗蒸肉餅」也為冬日餐桌增添一道鮮美滋味。

漁業署特別分享了冬季限定的「鰻鯗」故事，以及利用其入菜的經典家常料理「鰻鯗蒸肉餅」，不僅重現了傳統鹹魚乾的美味，還傳授蒸肉餅的料理秘訣，讓家庭廚房也能輕鬆打造出地道的冬味佳餚。

「鰻鯗蒸肉餅」做法大公開

●材料：鰻鯗（或其他鹹魚乾）150g、絞肉600g、苧薺4顆、鹹鴨蛋1顆。

●調味料：番茄醬50g、白醋10g、米酒30g、鹽15g、味精5g、糖30g、水150c.c.

作法：

1. 處理鰻鯗：將鰻魚乾洗淨切塊，泡水去鹽後油煎至金黃，去魚刺切丁備用。

2. 攪拌絞肉：將苧薺切碎，與絞肉、鰻魚丁混合，分三次加入水與調味料，每次均攪拌至水分完全吸收，使絞肉呈黏稠狀。

3. 蒸製：將拌好的絞肉盛入盤中，放上鹹蛋黃，用保鮮膜封好，放入電鍋（外鍋加一碗水）蒸約12分鐘，電鍋跳起即可享用。

「鯗」的起源與魅力

漁業署說，「鯗」即鹹魚的統稱，而「鰻鯗」則是以海鰻為原料風乾製成的鹹魚乾。每年臘冬正逢海鰻捕撈旺季，海邊隨處可見竹籤撐開的魚乾，宛如風箏點綴海港風景。如今，這些魚乾在傳統市場不僅整尾出售，也能分切後以真空包裝販售，方便保存與烹飪。

漁業署提醒，鰻鯗蒸肉餅不僅鹹香下飯，還能帶來濃厚的懷舊氛圍，是寒冬臘月裡一道不可錯過的家常菜。不妨趁著年末，親手嘗試製作這道傳統與創意結合的佳餚，為家人帶來一份溫暖的冬日滋味！

漁業署說，早期為解決食物保存不易的問題，漁民以冬季海風風乾新鮮漁獲，製成鹹魚乾，這些「鯗」經醃漬與風乾後，濃縮了魚肉的鮮味與鹹香。（資料照）

漁業署說，早期為解決食物保存不易的問題，漁民以冬季海風風乾新鮮漁獲，製成鹹魚乾，這些「鯗」經醃漬與風乾後，濃縮了魚肉的鮮味與鹹香。（資料照）

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