健康網》打呼一定是睡眠呼吸中止症？ 醫列2點差異

醫師說明打呼與睡眠呼吸中止症2個差異，打呼是單純的聲音問題；而睡眠呼吸中止症是伴隨著「呼吸被阻斷」的情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡覺出現打呼就是罹患了睡眠呼吸中止症？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」解釋，打呼是睡眠呼吸中止症的常見症狀，但不代表打呼的人就是患者。他進一步說明，打呼是單純的聲音問題；而睡眠呼吸中止症是伴隨著「呼吸被阻斷」的情況。

打呼常見4因素

胡皓淳指出，打呼的聲音來自於呼吸時氣流通過狹窄的上呼吸道，導致喉嚨周圍的軟組織震動。常見的打呼原因包括以下4個：

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●氣道結構狹窄：比如扁桃體肥大、舌根後倒或鼻中隔彎曲等，都可能導致氣道變窄。

●過度放鬆的肌肉：睡眠時，喉嚨肌肉自然放鬆，這會讓氣道更容易塌陷或變窄。喝酒、使用鎮靜劑或過度疲勞時，打呼的情況就可能會加重。

●肥胖：體重過重會增加頭頸部周圍脂肪堆積，進一步導致呼吸道狹窄，引發或加劇打呼。

●鼻腔問題：鼻塞或鼻炎等問題，會造成鼻呼吸困難，促使氣流更快通過，產生鼻部震動聲。

醫師表示，鼻塞或鼻炎問題，會造成鼻呼吸困難，容易引起打呼；圖為情境照。（圖取自freepik）

打呼VS睡眠呼吸中止症

雖然打呼是睡眠呼吸中止症的常見症狀，但不是每個打呼的人都是患者。區別有以下2個。

●打呼是單純的聲音問題：正常打呼的人通常呼吸均勻，聲音有節奏，沒有明顯的停頓。另外，單純打呼時，氣流能順暢通過氣道，雖然聲音大，但並不會影響氧氣的供應。

●睡眠呼吸中止症是「呼吸被阻斷」：睡眠呼吸中止症患者的打呼，常伴隨呼吸停止，通常持續10秒以上，之後可能伴隨喘息或嗆咳聲。另外，患者的打呼聲會突然中斷，然後以更大聲的聲音重新開始，這是因氣道被完全阻塞後重新恢復呼吸的表現。還有，患者的睡眠品質會受到干擾，夜間可能頻繁醒來，但自己通常不記得這些片段。

6點判斷是否有睡眠呼吸中止症

如果懷疑自己或家人打呼不單純，可以觀察是否有以下6個表現來進行初步判斷。若是自己1個人住，也可以考慮在睡覺時設定錄音，方便判斷。

●注意夜間3表現：

1.是否存在明顯的呼吸暫停或窒息感：這些暫停通常持續10秒以上，發生頻率可高達每晚數十次甚至數百次。

2.是否頻繁翻身或驚醒：由於大腦不斷喚醒身體，患者可能經常在夜間醒來，但大多數人無法回憶起這些短暫的清醒時刻。

3.是否伴隨大聲、不規律的打呼：這種打呼通常音量大且不規律，可能在呼吸暫停後突然中斷，隨後伴隨一聲喘息或嗆咳。

醫師分享，晨起頭痛也可能是患有睡眠呼吸中止症的徵兆，疼痛位置通常在額頭和後腦勺；示意圖。（圖取自photoAC）

●觀察白天3症狀：

1.是否白天感到極度疲倦、嗜睡：由於夜間睡眠頻繁被打斷，患者會覺得明明已經睡很久了，但是在白天還是會感到異常疲倦，難以集中注意力。

2.是否有晨起頭痛、注意力下降或記憶力變差：睡眠不足會影響腦部功能，患者可能感到思考遲鈍，工作或學習效率降低，甚至記憶力變差。又或是起床時有頭痛狀況，通常位於額頭和後腦勺。

3.是否情緒波動大，容易焦躁或抑鬱：患者可能因為長期睡眠品質差導致情緒煩躁、焦慮甚至抑鬱。

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