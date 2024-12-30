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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》1圖看懂嫩薑、粉薑、老薑差異 「它」適合生食入菜

2024/12/30 06:31

農糧署表示，嫩薑適合切絲，常用於生食或醃漬，煮薑絲炒大腸也很不錯。（資料照）

農糧署表示，嫩薑適合切絲，常用於生食或醃漬，煮薑絲炒大腸也很不錯。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬天裡，許多人會泡薑茶、吃薑母鴨來暖和身子，但這些料理所用的薑可是不太一樣的喔！農糧署分享薑家族中，嫩薑、粉薑、老薑的差異，並提供它們適合的料理方式，像是嫩薑適合生食、入菜拌炒，煮薑絲炒大腸；粉薑適合加工，製成薑茶；老薑適合燉湯，煮薑母鴨。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，雖然嫩薑、粉薑、老薑都是薑，但它們「採收成熟度」不一樣；「辣度」不一樣，老薑>粉薑>嫩薑；適合的「料理方式」也不一樣。

農糧署分享嫩薑、粉薑、老薑差異及適合料理方式。（圖取自農糧署臉書）

農糧署分享嫩薑、粉薑、老薑差異及適合料理方式。（圖取自農糧署臉書）

嫩薑又稱「生薑」

●基本資訊：辣度最低、纖維細緻，適合「切絲」，口感較脆，常用於生食或醃漬 。

●適合料理：薑絲炒大腸。首先，將嫩薑絲、辣椒及蒜頭爆香；再加入酸菜及大腸拌炒；接著倒入米酒、醋、糖、水調味，以中小火煮2分鐘即可。

粉薑又稱「肉薑」或「中薑」

●基本資訊：辣度中等、帶有纖維感，適合「切片」，口感較粉，常用於料理爆香或加工。

●適合料理：黑糖薑茶。首先，將薑洗淨切薄片；水滾後加入薑片、紅棗煮15分鐘；最後加入黑糖拌勻至完全溶解即可。

農糧署指出，粉薑辣度中等，適合加工製成薑茶；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署指出，粉薑辣度中等，適合加工製成薑茶；示意圖。（圖取自photoAC）

老薑又稱「薑母」

●基本資訊：辣度最高、纖維較粗，適合「拍碎」使纖維斷裂釋放營養，燉湯食補。

●適合料理：薑母鴨。首先，將紅面番鴨川燙至半熟後，剁成塊狀；接著用麻油將薑母爆香，再放入鴨肉炒至焦香後，放入電鍋；最後把中藥材、米酒、水倒入電鍋燉煮即可。

農糧署說，老薑辣度最高，適合拍碎燉湯；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署說，老薑辣度最高，適合拍碎燉湯；示意圖。（圖取自photoAC）

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