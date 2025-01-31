不同類型失智症症狀不同 醫：排除多因素後得藥物治療

2025年台灣進入超高齡社會，失智症也是高齡者盛行的疾病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者吳亮儀／台北報導〕2025年台灣進入超高齡社會，失智症也是高齡者盛行的疾病。不同類型的失智症的精神症狀與行為障礙（BPSD）也不同，醫師提醒，先以非藥物介入且排除多項環境因素後，就得進一步考慮藥物治療。

桃園長庚復健及社區精神科醫師林泓辰表示，在臨床上，除了認知功能障礙外，失智症患者還常伴隨情緒、行為和精神症狀等非認知症狀，這些統稱為失智症的精神症狀與行為障礙（BPSD），高達7、8成的失智症患者在其病程中會出現BPSD，有些甚至在診斷失智症前數月或數年就已經出現相關症狀，特別是憂鬱、焦慮與社交退縮。

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不同類型失智症所伴隨的狀況會有所不同。阿茲海默症是失智最常見的類型，症狀常與記憶下降相關，包含情緒障礙、重覆現象、漫遊、被偷妄想、迷路等，「近的記不住，舊的一直講；躺著睡不著，坐著打瞌睡；早上較安靜，下午顯躁動；到處漫遊走，出門就迷路；東西一不見，直覺被偷走；問話重覆說，行為反覆做；情緒欠穩定，憂鬱最早現；當面對質問，謾罵攻擊出。

額顳葉型失智症患者可能會較為衝動或性格大變，也容易無法控制自己的行為和語言，在初期就造成社交功能的障礙；路易氏體失智症，容易有引起顫抖或睡眠障礙，例如快速動眼期的睡眠行為問題，也有較高的比例會出現行為和精神症狀，80%以上的患者可能出現視幻覺。

血管性失智症可能容易出現幻覺。各種失智症症狀常重疊，也可能混合發生，如阿茲海默混合血管性失智症。

林泓辰表示，在處理心理與行為症狀的問題時，首選的治療方法通常是非藥物介入。這包括改善可能導致症狀惡化的環境因素，例如調整室內佈置和習慣、安裝安全設施、減少噪音，並確保房間功能的清晰度。同時，也需要協助患者建立規律的日常作息，這有助於穩定情緒和減少行為異常的發生。感官刺激也是重要的考量，維護良好的視力和聽力功能，對於減少幻覺和錯覺的發生至關重要。

另外，社交支持同樣不可或缺，有助於維持患者的情感連結和自我價值感。適當的活動和運動對於身體和心理健康都非常重要，可幫助減輕焦慮和增強情緒穩定性。心理支持則能提供情感上的安慰和應對策略，對於處理日常挑戰和情緒波動至關重要。在內科問題方面，即使是看似輕微的問題，例如泌尿道感染、脫水、電解質不平衡、呼吸道感染、心衰竭或慢性阻塞性肺病，都可能導致行為異常。

林泓辰表示，當排除了上述潛在原因後，仍無法改善症狀時，可考慮進一步藥物治療，所以照護者的細心觀察和記錄病情變化，對於確認症狀是否改善和是否需進一步藥物治療十分重要。

林泓辰指出，對於病人及其照護者，BPSD是所有失智症症狀中最具挑戰性的一環，不僅增加了共病風險和病情惡化的可能性，還帶來了照護負擔的增加，對照護者的心理健康和生活品質造成深遠影響，所以及早診斷和有效介入是減少BPSD影響的關鍵，建議患者及其家人尋求精神科或神經內科門診協助，以便獲得適當的支持和治療。

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