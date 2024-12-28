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健康網》指甲反映健康狀況！甲亢、缺鋅鐵一眼看出

2024/12/28 19:56

洪泰雄表示，如果指甲光滑且有健康的粉紅色，說明目前的飲食營養已經足夠，不需要額外補充；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

洪泰雄表示，如果指甲光滑且有健康的粉紅色，說明目前的飲食營養已經足夠，不需要額外補充；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕指甲長得好快，需要常常修剪？營養學者洪泰雄於臉書發文表示，這通常代表營養狀況良好。不過也須注意，如果指甲質地變薄、易斷裂或有白點，可能代表某些營養素如鋅、鐵仍有不足；若指甲快速生長但同時伴隨異常如變色、脆弱易折，建議檢查是否有內分泌或代謝方面的問題，如甲狀腺功能亢進。

吃對食物助快速長指甲

●蛋白質充足：指甲主要由角蛋白（一種蛋白質）組成，蛋白質攝取充足時，指甲生成速度會加快。食物來源包括雞蛋、魚、瘦肉、大豆、乳製品等。

●維生素的支持：如維生素B群，特別是生物素（B7），對於角蛋白的生成尤為重要。食物來源包括雞蛋黃、杏仁、酪梨、香蕉；維生素C幫助合成膠原蛋白，支持指甲健康。食物來源包括柑橘類水果、草莓、甜椒；維生素E抗氧化，促進血液循環，幫助甲床健康。食物來源包括堅果、種子、橄欖油。

●礦物質充足：鐵能提供氧氣運輸到指甲基部，促進生長。食物來源包括紅肉、菠菜、豆類；鋅能支持細胞分裂和新細胞生成。食物來源包括牡蠣、南瓜籽、全穀類；鈣幫助指甲強韌，防止易斷裂。食物來源包括乳製品、豆腐、小魚乾。

●良好的循環：指甲生長與血液循環密切相關。如果血液循環順暢，營養素能更快地送達指甲基部，有助於指甲的快速生長。

洪泰雄指出，食物如酪梨、雞蛋、豆腐、乳製品、全穀類食物都有助於指甲快速生長；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，食物如酪梨、雞蛋、豆腐、乳製品、全穀類食物都有助於指甲快速生長；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄說，指甲快速生長是一個好的現象，但也需要注意以下幾點：

●如果指甲質地變薄、易斷裂或有白點，可能代表某些營養素仍有不足（例如鋅或鐵）。

●如果指甲光滑且有健康的粉紅色，說明目前的飲食營養已經足夠，不需要額外補充。

想要維持健康，建議「均衡飲食」，確保每日攝取足夠的蛋白質、維生素和礦物質；「避免壓力」，壓力會影響血液循環，間接影響指甲生長；「保持手部清潔與滋潤」，避免指甲乾裂或感染。

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