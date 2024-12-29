健康網》寶寶沒長牙也要口腔清潔！ 醫：防細菌、增互動

牙醫師提醒，寶寶喝奶後奶垢會殘留在口腔中，通常會出現在舌背及臉頰上，家長可針對這個區域做仔細的清潔⁣；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新生兒雖然還沒有長牙，但口腔健康的保護應該從出生就開始！安曼牙醫診所院長黃榆鈞在臉書專頁「黃黃醫師寶貝牙」發文分享，每天幫新生兒口腔清潔，不僅能避免細菌滋生、減少觸覺敏感外，還能促進親子互動。

黃榆鈞整理了三個新生兒口腔清潔的好處：

清潔口腔環境

黃榆鈞提到，在寶寶還沒有長牙的時候，可以每天用沾濕的紗布或柔軟的嬰兒專用潔牙巾輕輕擦拭寶寶的牙齦、舌頭與臉頰內側，清除奶垢與殘渣，避免細菌滋生，保持口腔健康。⁣雖然這時候還沒有牙齒長出來，但是喝奶的奶垢一樣會殘留在孩子的口腔中，通常會出現在舌背及臉頰上，家長可針對這個區域做仔細的清潔。⁣

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減少口腔敏感⁣

黃榆鈞說明，很多小朋友會有口腔敏感的問題，像是容易嘔吐或是討厭吃藥丸。這些小孩常常看起來食慾不佳，或是容易挑食，其實可能是口腔功能出問題；建議可以藉由每日清潔時利用紗布巾按摩寶寶口腔，幫助降低觸覺敏感，逐步提升孩子的口腔適應能力。⁣

促進親子互動⁣

黃榆鈞補充，很多家長幫小朋友清潔口腔的時候，會擔心小朋友抗拒，口腔是一個私密的器官，抵抗外來者的入侵，避免被強硬餵食有毒的食物，這些都是出自於生物的本能，所以是很正常的。⁣但如果照顧者在孩子一出生開始，就開始每天做口腔清潔，反倒能幫助他們建立這樣的習慣與模式。⁣

黃榆鈞進一步說明，對於孩子與家長之間，這也是個親密互動的時刻，建議可以在清潔時用輕柔語氣與寶寶對話或唱歌，不僅能建立清潔習慣，還能增進親子情感，也能讓孩子更能輕鬆地享受這個過程！。

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