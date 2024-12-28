自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》慢性骨盆腔疼痛難纏？醫：治療方式有3種

2024/12/28 16:22

戴槐青指出，慢性骨盆腔疼痛症候群，位置主要小腹下方和兩腿中間的區域，出現持續很長時間的疼痛感，且疼痛感受多樣化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

戴槐青指出，慢性骨盆腔疼痛症候群，位置主要小腹下方和兩腿中間的區域，出現持續很長時間的疼痛感，且疼痛感受多樣化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常有許多患者需要面對慢性骨盆腔疼痛症候群，但這並不是一個容易面對的問題，好幸福泌尿科診所院長戴槐青指出，慢性骨盆腔疼痛症候群不僅會帶來長時間的疼痛，症狀表現也因性別不同而有所差異。而現有治療方式包括藥物、物理治療以及心理治療等，應諮詢專業醫師選出最適合的治療方式。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文分享慢性骨盆腔疼痛的特性。

慢性骨盆腔疼痛症候群的特點

疼痛持續時間長、位置主要小腹下方和兩腿中間的區域，出現持續很長時間的疼痛感，且疼痛感受多樣化，有些人是悶痛，有些人是刺痛，也有人形容像被火燒一樣，嚴重影響患者的日常生活品質。

男女症狀差異

男性可能表現為會陰、睪丸、陰莖、下腹部疼痛；女性則可能有下腹部、陰道、尾椎等部位疼痛。

治療方式

1.吃藥治療：醫生會看病人痛的程度和可能原因，開止痛藥、消炎藥、肌肉鬆弛劑等藥來吃。這些藥多少能減輕疼痛和不舒服，但通常不能根治，需要配合其他治療。

2.物理治療：常用的治療方式為磁波椅、低能量震波。磁波椅利用磁場活化骨盆腔深層肌肉，有放鬆效果；低能量震波則是透過刺激組織修復、改善血液循環來減輕疼痛。這些療法可以跟吃藥同時進行。

3.心理治療：痛久了常會導致焦慮、憂鬱等負面情緒，而負面情緒反過來又會加重疼痛感。所以心理治療對打破這惡性循環很關鍵。透過心理諮商或行為治療，病人可以學放鬆技巧，建立積極正向的心態，比較能面對疼痛帶來的困擾。

戴槐青補充，慢性骨盆腔疼痛症候群是一個複雜而棘手的疾病，但已有多種治療方式可以選擇，如低能量震波治療、磁波椅等物理療法。每種方法都有優缺點和適用對象，關鍵是要根據個人的具體情況，諮詢專業醫師，選擇最合適的治療方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中