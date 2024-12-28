健康網》慢性骨盆腔疼痛難纏？醫：治療方式有3種

戴槐青指出，慢性骨盆腔疼痛症候群，位置主要小腹下方和兩腿中間的區域，出現持續很長時間的疼痛感，且疼痛感受多樣化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常有許多患者需要面對慢性骨盆腔疼痛症候群，但這並不是一個容易面對的問題，好幸福泌尿科診所院長戴槐青指出，慢性骨盆腔疼痛症候群不僅會帶來長時間的疼痛，症狀表現也因性別不同而有所差異。而現有治療方式包括藥物、物理治療以及心理治療等，應諮詢專業醫師選出最適合的治療方式。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文分享慢性骨盆腔疼痛的特性。

請繼續往下閱讀...

慢性骨盆腔疼痛症候群的特點

疼痛持續時間長、位置主要小腹下方和兩腿中間的區域，出現持續很長時間的疼痛感，且疼痛感受多樣化，有些人是悶痛，有些人是刺痛，也有人形容像被火燒一樣，嚴重影響患者的日常生活品質。

男女症狀差異

男性可能表現為會陰、睪丸、陰莖、下腹部疼痛；女性則可能有下腹部、陰道、尾椎等部位疼痛。

治療方式

1.吃藥治療：醫生會看病人痛的程度和可能原因，開止痛藥、消炎藥、肌肉鬆弛劑等藥來吃。這些藥多少能減輕疼痛和不舒服，但通常不能根治，需要配合其他治療。

2.物理治療：常用的治療方式為磁波椅、低能量震波。磁波椅利用磁場活化骨盆腔深層肌肉，有放鬆效果；低能量震波則是透過刺激組織修復、改善血液循環來減輕疼痛。這些療法可以跟吃藥同時進行。

3.心理治療：痛久了常會導致焦慮、憂鬱等負面情緒，而負面情緒反過來又會加重疼痛感。所以心理治療對打破這惡性循環很關鍵。透過心理諮商或行為治療，病人可以學放鬆技巧，建立積極正向的心態，比較能面對疼痛帶來的困擾。

戴槐青補充，慢性骨盆腔疼痛症候群是一個複雜而棘手的疾病，但已有多種治療方式可以選擇，如低能量震波治療、磁波椅等物理療法。每種方法都有優缺點和適用對象，關鍵是要根據個人的具體情況，諮詢專業醫師，選擇最合適的治療方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法