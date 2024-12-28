自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

柯文哲羈押4個月 交保後反應變慢？專家：封閉環境影響大

2024/12/28 13:15

民眾黨主席柯文哲回到家前並過火爐去霉運隨後並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

民眾黨主席柯文哲回到家前並過火爐去霉運隨後並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉貪案遭羈押禁見114天後，昨以3000萬元交保返家，民眾黨立委黃國昌提到，柯被羈押4個月後「反應變慢了。」專家分析，長期處於封閉環境，缺乏外界刺激，可能導致反應遲滯、語言表達及社交能力下降，通常需先恢復基本生活自理能力，再逐步重建原有的社會角色，而親友支持系統扮演重要角色。

台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，不針對個案評論，但從臨床經驗來看，長期處於封閉環境、缺乏外界刺激的人，可能會出現肢體及精細動作退化，且口語表達和社交能力也會受到影響。

張自強說，重新接觸外界人、事、物，的確可能出現退化或反應遲滯的現象，口語表達或應對進退都會明顯不同，外界也能感覺「老很多、退化很多。」

張自強表示，復健過程中，如果進食、穿衣、盥洗等基本生活能力退化，應優先進行訓練，恢復基本生活能力是首要任務。接著需要重建社會角色，例如原本是老闆或領導者，若發現自己無法勝任，則應協助恢復其心理狀態。

至於如何重建社會角色，張自強分享，可從裝扮開始，因為封閉環境中可能需要統一髮型、服裝等，重新回到社會後，可透過照片、影片或鏡子等幫助重建形象。

張自強指出，除了外表，重建與人群的接觸也很重要，需要多久才能回到原先狀態，取決於個人的企圖心和支持系統，旁人的鼓勵或勸說也會有所影響，通常社會期待的討論熱度越高，所需時間會越短。

民眾黨主席柯文哲更換衣服後步出家門。（記者田裕華攝）

民眾黨主席柯文哲更換衣服後步出家門。（記者田裕華攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中