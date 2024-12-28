柯文哲羈押4個月 交保後反應變慢？專家：封閉環境影響大

民眾黨主席柯文哲回到家前並過火爐去霉運隨後並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉貪案遭羈押禁見114天後，昨以3000萬元交保返家，民眾黨立委黃國昌提到，柯被羈押4個月後「反應變慢了。」專家分析，長期處於封閉環境，缺乏外界刺激，可能導致反應遲滯、語言表達及社交能力下降，通常需先恢復基本生活自理能力，再逐步重建原有的社會角色，而親友支持系統扮演重要角色。

台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，不針對個案評論，但從臨床經驗來看，長期處於封閉環境、缺乏外界刺激的人，可能會出現肢體及精細動作退化，且口語表達和社交能力也會受到影響。

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張自強說，重新接觸外界人、事、物，的確可能出現退化或反應遲滯的現象，口語表達或應對進退都會明顯不同，外界也能感覺「老很多、退化很多。」

張自強表示，復健過程中，如果進食、穿衣、盥洗等基本生活能力退化，應優先進行訓練，恢復基本生活能力是首要任務。接著需要重建社會角色，例如原本是老闆或領導者，若發現自己無法勝任，則應協助恢復其心理狀態。

至於如何重建社會角色，張自強分享，可從裝扮開始，因為封閉環境中可能需要統一髮型、服裝等，重新回到社會後，可透過照片、影片或鏡子等幫助重建形象。

張自強指出，除了外表，重建與人群的接觸也很重要，需要多久才能回到原先狀態，取決於個人的企圖心和支持系統，旁人的鼓勵或勸說也會有所影響，通常社會期待的討論熱度越高，所需時間會越短。

民眾黨主席柯文哲更換衣服後步出家門。（記者田裕華攝）

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