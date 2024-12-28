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入冬最強冷氣團發威！ 中醫師最推按「這穴位」暖身抗寒

2024/12/28 12:39

中醫師建議，按摩「合谷穴」可促進身體發熱。 （記者邱芷柔攝）

中醫師建議，按摩「合谷穴」可促進身體發熱。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕強烈大陸冷氣團來襲！中央氣象署預估，從今（28日）起到週日（29日）清晨，將迎來入冬以來最冷時刻，嘉義以北低溫恐跌破10度，部分平地甚至下探6度。跨年夜和元旦白天雖稍微偏涼，但夜晚依然寒冷。中醫師建議，不妨試試按摩「合谷穴」促進身體發熱。

信義馬光中醫診所副院長鄭鴻強指出，劇烈的氣溫變化會導致血管收縮，引發身體不適，建議除了穿衣保暖外，可按壓「合谷穴」促進身體發熱。合谷穴位於拇指和食指間的肌肉最高處，按摩後能提升心跳速率並讓身體升溫。

鄭鴻強提醒，寒冷天氣下適量飲用溫茶有助暖身，但像生薑茶等刺激性飲品應適量，避免導致胃痛，在飲食上則無需過度進補，例如薑母鴨適合寒性體質或手腳冰冷者，且建議控制頻率，一週或一月一次即可，過量可能引發口乾舌燥或腸胃不適。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，寒冷天氣會讓血管收縮，血壓上升，進而提高心肌梗塞和中風的風險，特別是長者影響更為明顯。他建議，民眾應養成「722」自我血壓測量習慣，也就是連續7天量血壓，早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值，建議民眾一年檢查至少一次，及早掌握健康狀況。

為預防低溫引發心血管疾病，國健署提供暖「心」4招：

1.戶外居家都保暖：外出時加強頭頸部和四肢末端的保暖，選擇防風防濕的外套。清晨起床先活動四肢再行走，避免因寒冷造成意外。

2.飲食節制有分寸：年末聚餐頻繁，應避免大吃大喝，須注意均衡飲食。建議隨身攜帶溫開水，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖。

3.取暖燙傷要避免：使用電毯、暖爐，及暖暖包等要避免低溫燙傷，若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用。

4.留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或出現「微笑、舉手、說你好」做不到任一個動作的中風徵兆，就應立即就醫，把握黃金治療期。

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