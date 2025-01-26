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長照移工整理家務、寫春聯 入境隨俗融入台灣家庭

2025/01/26 15:09

免費提供移工教育的One-Forty團隊，相關語言課程也會趁著過年節慶，教導寫春聯等習俗，讓移工更快融入台灣環境。（One-Forty提供）

免費提供移工教育的One-Forty團隊，相關語言課程也會趁著過年節慶，教導寫春聯等習俗，讓移工更快融入台灣環境。（One-Forty提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣許多長輩需要長期照護，不少外籍移工跨海來台工作多年，直接住進照護的長輩家長，儼然成了家中一份子，到了農曆春節也不能放假，One-Forty便協助提供語言課程，教寫春聯、教導過年習俗等，幫助長照移工融入台灣家庭，也建議雇主讓移工在其重要節慶（如開齋節）時適度放假，彼此互相，才能融洽。

38歲的印尼籍移工莉莉（Fatma）已來台工作10年，她回憶早期在宜蘭照顧1名阿公，跟阿公一家關係很好，過年期間也一起過，吃團圓飯等，當時碰到一大堆人來家裡，很熱鬧、打麻將等，也學會說「恭喜發財」，還拿到紅包，後來阿公過世，自己也換雇主，但至今仍跟首次照顧的阿公一家還有聯繫，「已經把阿公家當作自己在台灣的娘家了！」

來台工作10年的印尼移工莉莉說，印尼也會過年，在台灣有放假的話，會跟朋友聚會，吃節慶才有的薑黃飯塔、仁當牛肉等料理。（印尼籍看護莉莉提供）

來台工作10年的印尼移工莉莉說，印尼也會過年，在台灣有放假的話，會跟朋友聚會，吃節慶才有的薑黃飯塔、仁當牛肉等料理。（印尼籍看護莉莉提供）

One-Forty創辦人陳凱翔表示，10年前創立組織，針對東南亞籍移工進行教育，參與的大多是外籍看護、長照移工等，為了幫助移工融入台灣環境，與台灣家庭一起生活，提供免費的中文、台語等教學課程，其中農曆春節就是一大主題，會教導移工了解台灣過年的習俗、為什麼要團圓、大掃除、發紅包等，讓其在春節期間能順利溝通。

莉莉也說，過去曾在過年期間打掃，結果被提醒「不能掃」，以及不能丟垃圾等，才知道有相關習俗規定；她也分享，但其實印尼也會在春節期間團聚，吃著節慶才有的薑黃飯塔、仁當牛肉、椰絲球、炸香蕉等，也會彼此說吉祥話，但就沒有特別的打掃規矩。

來台工作10年的印尼移工莉莉說，印尼也會過年，在台灣的話，會約好友一起準備節慶才能吃得薑黃飯塔、仁當牛肉、椰絲球、炸香蕉等料理，大家團聚享受。（印尼籍看護莉莉提供）

來台工作10年的印尼移工莉莉說，印尼也會過年，在台灣的話，會約好友一起準備節慶才能吃得薑黃飯塔、仁當牛肉、椰絲球、炸香蕉等料理，大家團聚享受。（印尼籍看護莉莉提供）

陳凱翔表示，長照移工、外籍看護等會在雇主家中照顧長輩很長一段時間，可能是長輩最親密、緊密的陪伴者，但長照工作壓力很大，也非常辛苦，建議雇主能適時提供移工放假，與體諒，或發個紅包、說聲感謝等，而移工離鄉背井，看到台灣家庭春節大團圓，也可能有感而發，台灣雇主家庭親友見到移工，也多一分體諒與關心。

春節是台灣重要節慶，陳凱翔也提醒，其實每一個移工來自不同國家，也會有屬於其文化的重要節日，如對於有穆斯林信仰者來說，開齋節是最重要的節日，雇主可以提供移工放假，讓其與朋友聚會、做作家鄉料理、到戶外慶祝等，相信移工感受到台灣的友善，也會更細心的照顧長輩`.

而近期發現長照移工面臨照顧長輩的失智問題，陳凱翔說，one-forty也與專業醫療院所合作，提供移工失智症的認識病症、照護技巧、如何應對等，免費提供教材，增進移工照護技巧。

One-Forty團隊發現，台灣長輩失智情況越來越多，近期也與專業醫療院所合作，推出失智症照護教材，包含認識病症、照護技巧、如何應對等，增進移工照護技巧。（One-Forty提供）

One-Forty團隊發現，台灣長輩失智情況越來越多，近期也與專業醫療院所合作，推出失智症照護教材，包含認識病症、照護技巧、如何應對等，增進移工照護技巧。（One-Forty提供）

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