8旬翁誤把心肌梗塞當感冒 緊急置放支架揀回一命

患者X光顯示肺水腫（左圖）、冠狀動脈嚴重狹窄（右上圖）、打通後血流恢復（右下圖）。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名85歲老翁胸悶、呼吸困難，卻以為是感冒，自行前往診所就醫，然而診所發現其心電圖異常，研判是心臟的問題，要他火速轉到彰化基督教醫院，不料老翁才剛到彰基急診室，就出現呼吸衰竭，醫院發現是寒冷導致心血管收縮引發急性心肌梗塞，所幸置放支架後，病人已拔管且血氧濃度百分之百，穩定治療中。

日前該名老翁轉診至彰基醫學中心就醫時，只要一點動作就呼吸費力，且持續有胸悶感覺。心電圖的結果竟然是急性心肌梗塞，彰基急診團隊立即連絡心臟內科團隊啟動心導管檢查。然而老翁卻無法躺平，坐立難安，X光顯示有嚴重的肺水腫，且突然出現呼吸衰竭，於是施行氣管插管，維持病人的呼吸，隨後心導管顯示嚴重冠狀動脈阻塞。所幸經由置放支架後，目前病人已拔管且血氧濃度百分之百，穩定治療中。

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彰基心臟血管內科醫師王聖云指出，很多病人常輕忽自身胸悶的症狀，會覺得休息一下就好，甚至會以為自己只是感冒。若是有三高病史、家族史、或是曾做過心導管置放支架的病人都應該提高警覺。像這位老翁，10多年前就曾做過心導管放過支架，就有比其他人高的機率復發。除了定期追蹤、配合醫師治療，在寒冷的天氣要注意心血管收縮造成的胸悶、冒冷汗、左肩麻痛、呼吸喘等，若有這些症狀應盡速就醫。

王聖云醫師表示，三高病史、家族史、或曾做過心導管置放支架的病人，對胸悶症狀應提高警覺。（彰基提供）

王聖云說，在寒冷天氣下，應密切觀察身體警訊，留意胸悶、冒冷汗、左肩麻痛、呼吸急促等症狀，如有不適應立即就醫。保持身體溫暖採用洋蔥式穿搭以調節體溫，避免長時間暴露於低溫環境。避免過量飲酒，酒精會使血管舒張，增加失溫和低體溫的風險。泡湯或泡澡時需注意溫差可能導致血管劇烈收縮，增大心血管負擔。

彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰表示，「冬至烏，過年酥」這句俗諺以往代表冬至這天如果是陰天，過年會是暖冬。然而接下來還有冷氣團的到來，現今是氣候變遷的年代，民眾也要注意每日氣溫的變化，並控制好慢性病，小心心肌梗塞找上門。

彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰表示，極端氣候溫差大，可參考洋蔥式穿搭方便穿脫並增加保暖度。（彰基提供）

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