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健康網》心臟衰竭常用3藥物 醫：血壓偏低別慌
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「我父親有心臟衰竭，平常血壓都偏低，為什麼醫生還要他吃降壓藥呢？」面對有病患這樣的疑問，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，目前治療心衰竭常用3藥物，分別為利尿劑、乙型阻斷劑和血管收縮素阻斷劑，雖然會降低血壓，但對改善心臟功能及控制心臟衰竭病情非常重要；如果服用後，血壓下降但沒有症狀就無需擔心，如果收縮壓高於90毫米汞柱，或低於90毫米汞柱，就要調整用藥。
劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，心臟衰竭的患者，因為心肌收縮力不夠，推送到周邊血管的血流量下降，會造成血壓偏低的情況，而常見治療心臟衰竭用藥則有其特色及功能。
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●利尿劑：體內水分減少、血壓下降。
●乙型阻斷劑：交感神經舒緩、血壓下降。
●血管收縮素阻斷劑：血管放鬆、血壓下降。
劉中平表示，這3類藥物都能有效降低血壓，臨床上也會當作高血壓藥物來使用，所以常有患者質疑為什麼心臟衰竭的患者要使用降壓藥。然而超過10年以上的臨床經驗證實，這些藥物對病情的幫忙是非常顯著和重要的，伴隨治療的血壓降低是必要之惡。
劉中平補充，目前心臟衰竭治療中的血壓下降，如沒有症狀則不需處理，收縮壓超90mmHg有頭暈疲勞，減少利尿劑和血管擴張劑使用；收縮壓低於90mmHg有頭暈疲勞，降低心臟衰竭藥物劑量。
劉中平提醒，這些藥物的使用對心臟的功能提升都有關鍵的作用，處方調整時要考慮許多因素，務必要請醫師評估來決定劑量，切勿自行停藥。
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