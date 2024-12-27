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健康 > 心理精神

健康網》曾國城嘲諷女學生身材 心理師：尊重所有人的獨特

2024/12/27 21:21

曾國城在節目上的發言引起社會討論，他也為自己的失言道歉。（公視資料照）

曾國城在節目上的發言引起社會討論，他也為自己的失言道歉。（公視資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日主持人曾國城在益智節目上，對一位女大生的體態做出嘲諷，幾個月後，她在社群媒體分享這段經歷，引發了社會廣泛的關注。雖然曾國城事後有道歉、製作單位也刪除了此片段。對此，諮商心理師蘇琮祺表示，在追求社會進步的過程中，需要更多人挺身而出，分享經歷，讓許多未被重視或忽略的隱形議題可以被看見，也要記得尊重所有人的獨特。

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文分享，該女學生曾在高中時擔任儀隊鼓手，但她的體態可能與主持人對儀隊成員的刻板印象有出入，因此當下失言，並對這件事情提出3點看法，認為唯有透過持續的討論與反思，才能建立一個更友善、更包容的社會環境。

●以體態或外表作為討論話題是不禮貌的

蘇琮祺指出，每個人都有自己專屬的外表特徵與身體狀態，將這些特質拿來評論或嘲諷，不僅缺乏基本的尊重，也可能對當事人造成心理上的傷害。

蘇琮祺說，這件事提醒我們，在公共場合或與他人互動時，以尊重他人的獨特性是一個最基本的前提，也要避免針對外表體態或身體特徵進行任何形式的評論。

●體態外表的刻板印象依然深植於社會中

蘇琮祺提到，不同的職業或角色，很容易被賦予某種外在形象的期待，例如「儀隊成員應該要」或「運動員或教練一定是」，但這些刻板印象忽略了多樣性的存在。事實上，無論外表如何，專業與能力才是判斷一個人的真正標準。這類刻板印象不僅限制了個體的發展空間，也容易滋養偏見與歧視。

●隱性議題被公開討論是重要的進步過程

蘇琮祺說，這起事件女學生透過社群媒體分享自己的遭遇，讓更多人注意到體態與刻板印象的問題。有許多隱性議題，在過去經常會被忽視甚至視為禁忌，但如今能被拿出來公開討論，就是一種值得肯定的社會進步過程。透過對話與分享，我們才有機會重新檢視自身的態度，並推動更多元與包容的文化。

蘇琮祺提醒，所有人都應該逐步地提升性別敏感度，避免複製或強化既有的刻板印象， 並學習如何欣賞與我們有著不同特質的人。

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