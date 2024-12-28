健康網》「錯的減肥法」一堆 你中了嗎？只運動不飲控

營養師表示，單純運動所消耗的熱量，遠不敵每天吃大餐，沒有熱量赤字，體重就會下不來；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重方式百百種，但其實很多方法都是不對的，既痛苦、體重又容易反彈。營養師徐若沂於臉書粉專「營養酪梨｜營養師」發文列出幾項超NG減重法，讓大家不再做白工！分別是節食、不吃澱粉、只運動不飲控、口渴才喝水、水果當正餐、不在乎睡眠，這些行為對減肥都沒有幫助。

6項NG減重法

●節食減肥：一開始體重一定會下降，但那是假象！因為掉的是水份和肌肉，脂肪還好好的黏在身上。

請繼續往下閱讀...

●不吃澱粉：醣類是身體最主要的能量來源，如果長期不吃澱粉，基礎代謝率會明顯降低，減重就會停滯不前。還有可能因為多吃一點東西，體重就快速反彈。

●只運動不飲控：減重7分靠飲食，當然有運動非常好！但是單純運動所消耗的熱量，遠不敵每天吃大餐，沒有熱量赤字，體重就會下不來。

營養師表示，睡眠在減重時期真的很重要，它影響整個內分泌的運作，如果能顧好睡眠品質，可以讓減重事半功倍；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●口渴才喝水：感覺口渴時，表示身體已經缺水了。新陳代謝速率就會被影響，所以每天都要「有意識」的補充水份。

●水果當正餐：減重最怕血糖波動大，胰島素阻抗的問題。千萬別用水果取代正餐，可能會造成TG異常。

●不在乎睡眠：睡眠在減重時期真的很重要，它影響整個內分泌的運作，如果能顧好睡眠品質，可以讓減重事半功倍！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法