健康網》陳菊再次中風 衛福部：3分以上注意

陳菊驚傳腦血管阻塞，衛福部指出，年齡、高血壓、糖尿病、曾發生中風等，都是再次中風的高危險群，建議評估超過3分者，應諮詢神經內科醫師。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年74歲的監察院長陳菊驚傳腦血管阻塞，於高雄醫學大學附設中和紀念醫院治療，院方今（27日）說明，陳菊在出院前1天因右下肢無力，檢查為左側腦血管阻塞，經治療後目前休養中。衛福部腦中風防治手冊指出，年齡、高血壓、糖尿病、曾發生中風等，都是再次中風的高危險群，建議評估超過3分者，應諮詢神經內科醫師，尋求積極治療方式。

綜合媒體報導，陳菊曾在2007年因小中風住院，據當時主治醫師表示，她是「很稱職的病人」，有定期回診、飲食改清淡、養成運動習慣。這次高醫迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內迅速完成檢查，在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。

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衛福部指出，在台灣腦血管疾病長期位於十大死之列，112年奪走1.2萬人生命，平均每42分鐘就有1人死於此病。國健署提醒，腦中風常見8大危險因子包括高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，上述8項之中有任3個，就屬於腦中風高危險群。

再次中風高危險群

腦中風風險評估表。（圖取自腦中風防治手冊）

衛福部指出，分數若為0-2分，代表再次中風風險低，但仍需要維持良好的生活型態，並注意三高指數管理；總和分數若在3分以上，則是再次中風的高危險族群，建議立刻與神經內科醫師討論，並接受積極的治療，預防再次中風。

預防再次腦中風

衛福部表示，對於所有患者來說，控制腦中風的危險因子十分重要，包括高血壓、高血脂、抽菸、糖尿病及肥胖。控制危險因子可以經由「改變生活型態」來達成，如：飲食、運動、減少鹽分攝取、戒菸等。

衛福部指出，如果是再次中風的高危險群，更必須積極的控制危險因子，再加上「適當的藥物治療」，即可降低中風的復發危險。目前有降血壓劑治療高血壓；降血脂藥物可以治療高血脂；而預防血栓則有抗血栓藥物，抗血桂藥物可分成兩大類：抗血小板劑和抗凝血劑。

衛福部強調，腦中風與三高、不健康的飲食及生活型態有關，透過定期健康檢查、做好慢性病管理，日常生活上採取戒菸酒、控制BMI、規律運動、飲食均衡之健康生活型態，將能降低罹病風險。

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