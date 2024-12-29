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健康網》咖啡因與「3藥品」勿同食！增心悸、焦慮風險

2024/12/29 09:41

食藥署表示，思覺失調症藥物、心律不整藥物、氣喘用藥與咖啡因並用時，會產生交互作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，思覺失調症藥物、心律不整藥物、氣喘用藥與咖啡因並用時，會產生交互作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道咖啡因與很多藥物，會產生交互作用嗎？食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文表示，思覺失調症藥物（例如clozapine、olanzapine）、心律不整藥物（例如mexiletine）、氣喘用藥（例如theophylline）與咖啡因並用時，可能導致藥物代謝速度變慢，血中濃度升高，增加副作用（如焦慮、心跳加速）發生風險。

與藥的交互作用

食藥署說，咖啡、茶、碳酸飲料，及某些感冒藥中，都可能含有咖啡因。咖啡因不僅會影響精神狀態，還可能與許多藥物產生交互作用，而影響療效、藥物的血中濃度，或增加副作用風險。

干擾代謝速度

食藥署指出，咖啡因主要透過肝臟中的CYP1A2酵素代謝，而該酵素也參與了部分藥物的代謝過程。另外，某些藥物會抑制CYP1A2酵素，進一步減慢咖啡因的代謝速度，使咖啡因在體內累積，引發焦慮、心悸、失眠等不適症狀。

食藥署表示，某些藥物會抑制CYP1A2酵素，進一步減慢咖啡因的代謝速度，使咖啡因在體內累積，引發焦慮、心悸、失眠等不適症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署表示，某些藥物會抑制CYP1A2酵素，進一步減慢咖啡因的代謝速度，使咖啡因在體內累積，引發焦慮、心悸、失眠等不適症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

咖啡因本身的影響

食藥署提到，除了藥物交互作用，咖啡因還可能影響心臟和腎臟功能，導致心跳加快或促進排尿。本身有心血管疾病，或是同時服用降血壓藥、利尿劑的患者，應多加注意！

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