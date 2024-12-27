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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

苗栗8旬翁進食感噁心、吐泡沫痰 確診食道癌第4期

2024/12/27 16:47

陳俊諺醫師表示食道癌早期症狀不明顯，若有吞嚥困難、體重減輕、胸痛等症狀都應及時就醫；如有家族史、長期吸菸、酗酒或嚴重胃食道逆流等病史的高風險族群更應定期檢查。（衛福部苗栗醫院提供）

陳俊諺醫師表示食道癌早期症狀不明顯，若有吞嚥困難、體重減輕、胸痛等症狀都應及時就醫；如有家族史、長期吸菸、酗酒或嚴重胃食道逆流等病史的高風險族群更應定期檢查。（衛福部苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名84歲老翁因體重異常下降、食慾差，且進食時會感到噁心、吐白色泡沫痰，到衛生福利部苗栗醫院就醫，醫師安排胃鏡檢查發現食道中段距離門齒35至45公分處有腫塊，並滲血脂，經切片、電腦斷層檢查後，確診為食道癌第4期。醫師提醒，食道癌早期症狀不明顯，若吞嚥困難、體重異常跡象應及早檢測。

苗栗醫院胸腔外科醫師陳俊諺指出，食道癌為全球高發生率的惡性腫瘤，每年有數十萬人罹患這種致命的癌症，但早期症狀不明顯，許多患者直到病況進展至晚期才確診，導致治療選擇受限，預後也較差。

陳俊諺表示，隨醫學技術進步，治療食道癌的方法不斷更新，目前針對早期食道癌的治療方案包括手術切除、放射治療和化學療法，並輔助標靶治療和免疫療法等新技術，在提高患者生存率和生活質量方面取得重要進展。如果癌細胞已侵犯至食道壁外或已發現食道旁淋巴轉移，一般手術切除治療已很難根治。

他表示，此時較有效的治療方法，除了整體食道腫瘤切除合併淋巴結廓清術外，也會同步使用放療及化療；或先同步合併放射及化療後再手術。整體而言，如果能合併開刀與放療、化療，對腫瘤會有較佳的局部控制率，但手術風險相對也較大。另外，病患因年齡過大或其他因素不適合化療，可考慮接受局部放射治療，仍有局部控制腫瘤或減緩症狀的效果。

依國民健康署2021年癌症登記資料，國內食道癌新診斷個案中，75.2%有吸菸、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔行為。由於食道癌尚無實證有效的篩檢工具，呼籲民眾落實健康生活型態、避免食用過燙食物、遠離風險因子菸、酒、檳，並養成運動習慣，都是預防食道癌的重要撇步。

苗栗醫院院長徐國芳強調，早期檢測對食道癌的預防和治療至關重要，食道癌雖然在早期可能沒有明顯症狀，但出現吞嚥困難、胸痛、持續性咳嗽或體重驟降等跡象時，應立即尋求醫療評估。透過胃鏡檢查、活體組織檢查等手段，能在癌症早期階段進行診斷，可大大提高治療成功的機會。

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