健康網》台灣濕冷 李多慧求救！中醫師保暖有方

李多慧首次在台過冬，並分享自己的睡衣照片。（翻攝自李多慧IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的濕冷，連來自南韓的啦啦隊女神李多慧都驚訝！李多慧近日在Threads發文，說自己第一次在台度過冬季，並直呼「冷死了」，附上穿著可愛連身睡衣照片。同時近日大陸冷氣團來襲，全台進入急凍，李多慧急忙詢問「南韓住家有裝地暖，台灣人通常怎麼在家取暖呢？」

李多慧首次在台過冬，直呼「台灣的冬季」與「南韓的冬季」大不相同。（翻攝自李多慧IG）

今（27）日相信經歷了寒冷的一天，然週末可能會更冷。中央氣象署預測，明（28）日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；東半部地區有局部短暫雨，北部、南部地區及中部山區降雨逐漸趨緩，為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴的天氣。

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氣溫方面，各地越晚越冷，苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率，預測西半部及東北部低溫約10至12度，花東約13至15度；預測高溫北部及東北部約15、16度，東部及東南部17、18度，中南部地區19至22度。

中醫師艾莉絲在臉書「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」說明，想在冬季保暖，可透過飲食調理、中藥熱敷，以及泡腳與穿衣達到安全地溫熱身體效果。

飲食調理暖全身

中醫會認為：「腎主藏精，喜溫忌寒」，所以在冬天，我會推薦多吃溫熱性的食物以助陽氣。像是大家在冬天喜歡吃的羊肉爐、牛肉湯、薑茶、紅棗、桂圓、核桃這些食物，都能溫中散寒、補益腎陽。比如一早起來，就可以喝一杯薑茶或桂圓紅棗茶，不僅暖胃，還能提升全身的循環功能。然後在冬天，記得要少吃生冷食物，像是冰飲或生菜沙拉，這些東西都要盡量避免，容易損傷脾胃陽氣，我會建議改以溫熱煮熟的方式享用。

養成泡腳習慣

中醫認為，腳是人體陽氣最容易散失的地方，保持腳部溫暖是冬季養生的關鍵。這其實跟西醫的觀點也很像喔，就是所謂末梢神經的地方，要特別記得保暖。我會建議，泡腳的時候可以準備一盆40℃左右的熱水，加入薑片、艾葉或花椒，浸泡15-20分鐘即可。然後記得泡腳的時候，用手按壓腳底的湧泉穴（腳掌前1/3凹陷處），有助於活血通絡、溫腎補陽。睡前泡腳效果最佳，能舒緩疲勞、幫助睡眠。

中藥熱敷

冬天可以利用中藥熱敷的方法，直接溫暖特定穴位，驅寒效果更佳。像是位於肚臍下三指幅的關元穴，就能補腎固本、提升陽氣。還有肚臍正中的神闕穴，有助消化、暖腹祛寒。我會建議，可以將艾草或薑粉加入熱敷包中，放置在穴道上，每次10-15分鐘即可。

穿衣有道

中醫認為「風邪從頸入，寒氣傷腎」，冬季要格外注意頸部、背部和下半身的保暖。這部分中醫跟西醫觀點類似，可以採用「洋蔥式穿搭」，以多層衣物應對溫差變化，避免出汗後衣物濕冷。尤其要注意圍巾、帽子、手套，才能保護脖子和頭部。我也提醒，要特別注意腰，這是腎臟所在的位置，適當穿加厚腰帶或肚兜，避免寒氣直侵腎臟。

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