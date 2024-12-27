心房顫動治療新技術 高雄長庚引進脈衝場消融

脈衝場消融是治療心房顫動的最新技術，今年開始引進台灣，高雄長庚已無縫接軌導入。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕心房顫動患者的麻醉風險高，未妥善治療亦可能造成中風和心衰竭，高雄長庚引進目前治療最新技術脈衝場消融，透過電場能量傳遞，對心律不整之心肌細胞進行消融，顯著降低周邊組織損傷的風險。

高雄長庚心臟內科主任陳永隆指出，脈衝場消融（Pulsed Field Ablation, PFA）是利用電場能量使心肌細胞發生不可逆電穿孔，造成細胞膜上的孔洞，進而引發細胞死亡。與傳統的電燒或冷凍消融技術相比，PFA具有高選擇性，能有效避免對於食道、橫膈神經等鄰近組織的損傷​​。

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根據全球多家中心臨床研究顯示，PFA在安全性及效果上表現卓越，96%的病人在治療後能維持完整的肺靜脈隔離狀態，並大幅降低因手術引起的併發症，如食道損傷或肺靜脈狹窄等​​。PFA主要適用於治療陣發性及持續性心房顫動的病人，特別是需要降低傳統消融手術併發症風險的族群。

陳永隆舉例，1名75歲患者最近2個月受喘和心悸所苦，檢查後發現有心房顫動和撲動，左心室收縮功能只剩25%以下（正常值應超過50%），並有第3期慢性腎功能障礙。因病人的麻醉的風險高且術中的點滴也不能太多，以避免肺積水，傳統電燒手術電燒管中需要500-1000 CC的點滴，但精準麻醉下做PFA手術僅使用不到100 CC的點滴，僅需1個小時就完成心房顫動和撲動的脈衝場消融，病人術後即可回病房休息且無任何不適​​。

今（2024）年PFA開始引進台灣初期，高雄長庚馬上就無縫接軌應用在心房顫動的消融手術中，目前也是全球少數可在精準麻醉下，進行脈衝場消融治療心房顫動的心律不整電燒中心。同時配備3D輔助影像系統，確保操作的精確性與效率，為病人提供更舒適的手術體驗​。脈衝場消融連同精準麻醉須自費約30萬元，現也正積極爭取健保部分負擔補助中。

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