血庫拉警報！「急缺」O型血 春節連假恐加劇

美年年末皆會發生血庫缺血情形，台灣血液基金會呼籲民眾踴躍捐血。圖為新竹後憲捐血情形。（資料照，記者廖雪茹攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕每逢農曆春節前後台灣血庫都會拉警報，今年也不例外，台灣血液基金會今（27日）指出，截至11月底，全台捐血量已較去年同期少了3.1％、約是8萬袋，今年春節連假長達9天，血液需求勢必增加，呼籲符合捐血條件的民眾，趁年假前踴躍捐血。

血液基金會執行長魏昇堂表示，目前全台血液庫存量偏低，尤其A型和O型血僅剩4至7天的用量，尤其台北地區的O型血更是「急缺」，僅能撐3天。O型血是通用血型，可供應給A型、B型和AB型患者，全台近一半民眾是O型血，需求量自然最大，今年的捐血月活動將從12月27日持續到明年1月27日，希望在春節連假到來前，儲備充足用血。

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台北榮總血液醫學科主治醫師陳玟均表示，她在COVID-19疫情期間看到缺血訊息，於是加入捐血行列，但備孕時發現在備孕時意外發現患有缺血性貧血才暫停捐血，今年初生產時，因產後大出血一度休克，流失了2000ml血液，當時靠著緊急輸血才救回一命，自己未來也會繼續回到捐血行列。

先天性成骨不全症關懷協會秘書長程健智也分享，他從小到大因骨折經歷了數十次手術，累計多達36次，每次開刀都需要輸血支撐，回憶起點滴架上掛滿血包的情景，這些人都是自己不認識的熱血民眾，那是一種很溫暖的感覺，他也呼籲大家捲袖捐血，將這份溫暖傳遞給更多需要幫助的人。

魏昇堂說，目前台灣捐血規定是年滿17歲、65歲以下，女性體重在45公斤以上、男性50公斤以上，一般健康情況良好者；血色素部分，女性要在12gm％以上、男性在13gm％以上。提醒想捐血的民眾，前一天晚上不要熬夜，且8小時前絕對不能喝酒，若捐血民眾一個月內有出國史、感冒史，應特別注意，例如東南亞有登革熱疾病須緩捐1個月，非洲瘧疾區則需要緩捐1年。

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