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台南營新醫院攜手嘉義長庚醫院骨科部 嘉惠大新營區患者
〔記者楊金城／台南報導〕為提升大新營地區醫療服務品質及推動區域骨科診療進化，營新醫院與嘉義長庚醫院合作，12月起引進8位骨科醫師駐診，週一至週六每天上午門診，也有骨科手術為民眾服務，嘉惠病患就近看診，中重度病患轉往嘉義長庚進一步檢查診療，運作近月來獲得地方好評。
營新醫院院長鄭群亮與嘉義長庚醫院院長楊仁宗今天（27日）並在營新醫院簽署合作，包括台南市衛生局副局長黃文正、嘉義長庚骨科部長彭國狄、新營區長翁振祥、鹽水區長陳文琪、下營區長李宗翰、地方里長等人見證下，兩院合作為病患提供醫療和照護。
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營新醫院成立至今24年，4年前又擴建護理之家，與高醫、嘉義長庚、柳營奇美醫院都有過醫療合作，目前仍和柳奇心內科合作，鄭群亮因曾和楊仁宗在林口長庚外科系服務而熟識，雙院合作從神經外科、頭頸外傷急診轉診，換由骨科領域。嘉義長庚另也和衛福部新營醫院醫療合作。
鄭群亮指出，大新營地區公共建設與產業逐年進步中，此次兩院合作不僅象徵醫學研究、教學與服務鏈結的深化，最大願景是提供患者最好的醫療照護。楊仁宗說，兩院合作，落實分級醫療，對民眾、醫院和健保是三贏。
彭國狄表示，嘉義長庚骨科部有8位醫師在營新駐診，包括工作勞損、外傷骨折、運動傷害、退化性關節炎與骨質疏鬆、肌少症等問題，將引進最先進的診療技術，與營新醫院的護理、復健、營養及醫技團隊密切合作，為患者提供全方位的醫療服務。
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