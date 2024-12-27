台南營新醫院攜手嘉義長庚醫院骨科部 嘉惠大新營區患者

營新醫院院長鄭群亮（右四）與嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右三）今天（27日）在營新醫院簽署合作，包括台南市衛生局副局長黃文正（左四）、嘉義長庚骨科部長彭國狄（右二）、新營區長翁振祥（左三）、鹽水區長陳文琪（左二）、下營區長李宗翰（左一）等人見證。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕為提升大新營地區醫療服務品質及推動區域骨科診療進化，營新醫院與嘉義長庚醫院合作，12月起引進8位骨科醫師駐診，週一至週六每天上午門診，也有骨科手術為民眾服務，嘉惠病患就近看診，中重度病患轉往嘉義長庚進一步檢查診療，運作近月來獲得地方好評。

營新醫院院長鄭群亮與嘉義長庚醫院院長楊仁宗今天（27日）並在營新醫院簽署合作，包括台南市衛生局副局長黃文正、嘉義長庚骨科部長彭國狄、新營區長翁振祥、鹽水區長陳文琪、下營區長李宗翰、地方里長等人見證下，兩院合作為病患提供醫療和照護。

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營新醫院成立至今24年，4年前又擴建護理之家，與高醫、嘉義長庚、柳營奇美醫院都有過醫療合作，目前仍和柳奇心內科合作，鄭群亮因曾和楊仁宗在林口長庚外科系服務而熟識，雙院合作從神經外科、頭頸外傷急診轉診，換由骨科領域。嘉義長庚另也和衛福部新營醫院醫療合作。

鄭群亮指出，大新營地區公共建設與產業逐年進步中，此次兩院合作不僅象徵醫學研究、教學與服務鏈結的深化，最大願景是提供患者最好的醫療照護。楊仁宗說，兩院合作，落實分級醫療，對民眾、醫院和健保是三贏。

彭國狄表示，嘉義長庚骨科部有8位醫師在營新駐診，包括工作勞損、外傷骨折、運動傷害、退化性關節炎與骨質疏鬆、肌少症等問題，將引進最先進的診療技術，與營新醫院的護理、復健、營養及醫技團隊密切合作，為患者提供全方位的醫療服務。

營新醫院（如圖）成立24年，與嘉義長庚醫院骨科部醫療合作。（營新醫院提供）

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