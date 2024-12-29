健康網》「這體質」不宜常喝薑茶！中醫：適合吃菇類

中醫師說，熱性體質適合吃瓜類、菇類、豆腐、綠豆、薏苡仁等涼性食物；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天好適合來杯暖身的薑茶，但不是每個人都適合喝薑茶喔！中醫師邵禹豪於臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示要看體質，像是容易有青春痘、口乾、便秘等問題的人，就是熱性體質，不宜太常喝，適合吃瓜類、菇類、豆腐等；有四肢冰冷、容易軟便等問題的人，就是寒性體質，適合喝薑茶、牛肉、咖哩等。

寒性體質

●常見情況：怕冷、四肢冰冷、身體浮腫、容易軟便。可以適度地進食，生薑羊肉湯等溫性食物，也較適合喝薑茶。

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●溫性食物：蔥薑蒜、九層塔、茴香、牛肉、羊肉、咖哩、黑糖。

熱性體質

●常見情況：發熱、青春痘、口乾、便秘、心情煩躁等現象。可以適度地進食，蘿蔔排骨湯等涼潤食物，薑茶則不宜太常喝。

●涼性食物：瓜類、菇類、豆腐、綠豆、薏苡仁。

中醫師說，容易有青春痘、口乾、便祕等問題的人，就是熱性體質，不宜太常喝薑茶；示意圖。（圖取自photoAC）

食材屬性受烹飪影響

邵禹豪提到，烤、炸、炒等烹調方式，都會讓食材變得較為燥熱，不建議熱性體質吃太多；燉煮的屬性則是平性、微溫。如寒性的蘿蔔經燉煮後，會較為平和，可視為微涼的性質，若是加入少量的黑胡椒、蔥、生薑，就是一道非常平和的暖心湯品。

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