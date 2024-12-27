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健康 > 杏林動態

惡性腦瘤治療突破 長庚「手術導航導引聚焦超音波系統」有望問世

2024/12/27 11:27

林口長庚醫院神經外科魏國珍教授團隊開發的「手術導航導引聚焦超音波系統」，利用聚焦超音波精準突破血腦障壁，讓藥物直達腫瘤，扭轉患者平均存活期僅14至16個月困境，今年已進入第三期臨床試驗，可望於2027年落地運用。（魏國珍提供）

林口長庚醫院神經外科魏國珍教授團隊開發的「手術導航導引聚焦超音波系統」，利用聚焦超音波精準突破血腦障壁，讓藥物直達腫瘤，扭轉患者平均存活期僅14至16個月困境，今年已進入第三期臨床試驗，可望於2027年落地運用。（魏國珍提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕腦瘤治療迎來重大突破，林口長庚醫院神經外科魏國珍教授團隊，在國衛院與國科會支持下，成功開發「手術導航導引聚焦超音波系統」，利用聚焦超音波精準突破血腦障壁，讓藥物直達腫瘤，扭轉患者平均存活期僅14至16個月困境，今年該技術已進入第三期臨床試驗，魏國珍指出，預計2027年就能完成第三期臨床試驗，是腦瘤治療新曙光。

《淚之女王》雲狀細胞瘤 靠系統精準找病灶

魏國珍昨（26日）受邀出席第21屆國家新創獎授獎典禮，分享研究成果時提到，韓劇《淚之女王》中女主角因罹患罕見的「雲狀細胞瘤（醫學名稱為膠質母細胞瘤）」僅剩3個月生命，需遠赴德國接受「聚焦超音波搭配微氣泡」療法續命，膠質母細胞瘤是腦部腫瘤中最惡性且棘手的一種致命癌症，目前仍無確定病因，僅知由細胞突變引起無限增生，患者存活期通常難超過1年半，每10萬人中約6人罹病，台灣每年新增個案約600多人。

魏國珍說，治療膠質母細胞瘤的最大挑戰在於突破「血腦屏障」，這是腦部為保護脆弱組織而形成的多層結構，可有效阻擋毒性物質，但也同時讓大部分藥物無法進入腦部，而「手術導航導引聚焦超音波系統」可解決過去治療困境，讓藥物精準抵達病灶。

魏國珍表示，聚焦超音波可無創穿透顱骨，配合微氣泡暫時打開血腦障壁，精準輸送化療藥物或進行神經調控，團隊再結合立體攝像機和電腦導航，即時呈現病灶位置資訊，提升手術精準度與安全性。

全球僅3國進行臨床試驗 台灣在列

魏國珍表示，目前全球僅三個國家進行這項臨床試驗，台灣不僅是其中之一，研究進度更位居領先。第一期臨床試驗確認安全性無虞，第二期證實了治療的有效性，第三期則要擴展為多中心試驗，讓更多患者受惠並進一步驗證療效，目前有五個醫學中心參與第三期收案，預計收案40-50例，2027年看到試驗結果後就能運用在臨床治療。

在今年第21屆國家新創獎中，長庚醫院體系獲得14項殊榮，涵蓋診斷、治療及慢性病照護等學研與臨床創新，成為獲獎最多的醫院體系之一，展現台灣醫療體系在創新研發領域的卓越實力。

新北市立土城醫院副院長、長庚醫院神經科學研究中心主任魏國珍指出，「手術導航導引聚焦超音波系統」今（2024）年已進入第三期臨床試驗，預計收案40至50例，2027年就能完成第三期臨床試驗。 （記者邱芷柔攝）

新北市立土城醫院副院長、長庚醫院神經科學研究中心主任魏國珍指出，「手術導航導引聚焦超音波系統」今（2024）年已進入第三期臨床試驗，預計收案40至50例，2027年就能完成第三期臨床試驗。 （記者邱芷柔攝）

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