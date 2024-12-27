健康網》年末聚餐掌握8招健康無負擔 營養師：避3種NG食物

高敏敏分享8招無負擔飲食法，每道菜不過量；蒸煮放心吃；挑低熱量食物吃、避開勾芡、醬汁、炸物等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年末迎來尾牙、跨年等活動，想放縱吃，犒賞自己1年的辛勞，但又怕身體吃不消嗎？營養師高敏敏在臉書專頁發文分享無負擔飲食8原則，每道菜不過量、蒸煮放心吃、挑低熱量食物吃、湯少喝、避開3種NG食物（勾芡、醬汁、炸物）、大餐前補充蔬果、慢慢吃、飯後吃助消化水果，幫助民眾吃得安心不怕胖。

每道菜只吃1口 不過量

合菜通常都會有10幾道以上，每道1口加起來10幾口，其實吃完真的會很飽又滿足。

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蒸、煮放心吃

像清蒸魚、蔬菜、蝦、海蜇皮等都是熱量較低且無負擔的烹飪方式，這些餐點就可以多吃。

但要特別要注意的是，像龍蝦沙拉這道料理雖然是原型海鮮，但是會拌入大量的沙拉醬，沙拉醬是熱量及油脂來源，建議避免或少吃。

高敏敏表示，像清蒸魚、蔬菜等都是熱量較低的料理，可以多吃。（資料照）

盡量挑低熱量食物吃

像佛跳牆裡面的芋頭、排骨，通常會先炸過再料理，熱量較高，所以可以選香菇、筍絲、鶴鶉蛋來吃；而雞湯則可以多吃雞肉、香菇，少喝湯。

另外，也要記得有菜先夾，多吃蔬菜可以增加膳食纖維及維生素C攝取。

湯少喝

湯的鈉、鉀離子含量很高，喝多了容易水腫，三高患者就需避免。

避開3種NG食物

勾芡、醬汁、炸物等食物，都是高熱量來源，尤其勾芡中含有大量澱粉，熱量密度高、易囤積於體內，多吃無益。建議這些料理可以避開或淺嘗即可。

大餐前補充蔬果

吃大餐以前，可先吃一些蔬菜、菇類、豆莢、低糖分水果，墊胃之餘也避免後續攝取過多熱量。

高敏敏說，吃大餐以前，可先吃一些蔬菜、菇類墊胃，避免享用大餐時攝取過多熱量；示意圖。（圖取自photoAC）

放慢吃飯速度

細嚼慢嚥很重要！透過咀嚼，讓大腦有足夠的時間接收飽足感信號，還能刺激唾液腺分泌，唾液中含有多種消化酶，有助於初步分解食物中的澱粉，減輕胃腸的負擔。

飯後吃助消化水果

飯後吃高鉀水果（如香蕉、番茄等）代替高糖分甜點，可以幫助身體排鈉、消水腫。另外也建議大家多「以無糖茶代酒」，不貪杯、少喝含糖飲料，減少液體熱量負擔。

高敏敏表示，吃不胖的秘訣都來自於這些小細節，掌握以上8個原則，從第1道吃到最後1道也不擔心，放縱之餘也能顧及健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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