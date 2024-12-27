國家新創獎高醫大獲13獎 醫療研發實力受肯定

高醫大榮獲國家新創獎13項獎項肯定。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2024年第21屆國家新創獎昨（26）日頒獎，高雄醫學大學共獲得5項「學研新創獎」、3項「臨床新創獎」、5項「新創精進獎」共13獎項，展現卓越的研發實力。

高醫大指出，獲獎的學研新創獎包含教授陳立宗與國衛院洪文俊教授團隊「開發人源化CXCR2抗體治療實體癌並改善免疫微環境」，可顯著抑制胰臟癌細胞與血癌細胞的生長並改善免疫微環境；鄭琮霖教授團隊「預防或治療骨關節炎的凝血調節素與miRNA」，專注於提高軟骨細胞的抗發炎、增生和遷移能力。

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陳培詩教授團隊的「空氣監測禽流感病毒或鳥種監測警示禽流感病毒爆發創新技術」，開發可於空氣樣本採集與定量病毒之技術，能於短時間內分析空氣中的禽流感病毒；林文瑋副教授團隊「雙型態呈色酵素報告基因系統：高通量藥物篩選的新選擇」，可大幅降低高通量藥物篩選之成本並提高藥物開發效率；莊智弘副教授團隊「開發雙前驅IFNx-ICB抗體鎖平台以提升現今免疫點抑制抗體的療效與安全性」，為癌症免疫治療領域帶來了全新契機。

臨床新創獎獲獎的3項技術，包括黃書彬教授團隊開發「攝護腺癌二代賀爾蒙藥物精準檢測服務」，初步對於藥物反應好壞的預測準確度已達87.25%，並提供臨床醫師精準用藥，延長攝護腺癌病患的存活，減少無效醫療的浪費；陳嘉炘教授團隊結合陽明交通大學教授柯立偉、清華大學教授吳志明及產業界共同研發「奇妙的智能舌頭振動訓練系統」，結合視覺回饋舌頭復健訓練遊戲可增進病患參與度及提高趣味性；陳浩瑋醫師團隊開發「快速腎結石人工智慧篩檢系統」，結合中山大學高崇堯教授的人工智慧演算法，僅需受測者健檢資料即可分析體內是否有腎結石，經臨床測試準確率高達92.7%。

另外，高醫大傅尹志教授團隊「腕隧道症候群微創器具」、郭耀仁教授團隊「拆解型負壓裝置器在臨床傷口照護的創新研發」、郭藍遠教授團隊「前庭系統功能評估創新智慧裝置」、洪志興教授團隊「運用發展攜帶型多功能微型光譜儀使醫院大型檢驗室變精巧，使遠距醫療變完整」及「食在安全-邁向無管人生之創新咀嚼吞嚥整合照護服務」這些曾獲國家新創獎殊榮的技術，榮獲新創精進獎。

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