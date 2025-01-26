過年拒增胖 營養專家：可善用苦茶油

拒絕過年增胖，營養專家洪泰雄建議自由健康網讀者，做年菜也可以善用苦茶油。 （記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕過年大吃大喝，很容易過個年就胖一圈，拒絕過年增胖，營養專家洪泰雄建議自由健康網讀者，不管是做年菜或平日每天的保養，都可以善用苦茶油。

洪泰雄表示，每天早上可空腹喝一小匙苦茶油（約5毫升），不僅有助於潤腸通便，還能提供健康油脂，幫助減少對高油及高糖食物的渴望，而將苦茶油用於炒菜，或淋在年菜的湯品、沙拉上，可增添風味又健康。

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因春節年菜常以肉類為主，容易忽略蔬菜的攝取。洪泰雄建議，每餐至少要吃兩個拳頭大小的綠色蔬菜（例如花椰菜、菠菜），可善用苦茶油炒菜，並以糙米、藜麥等全穀類取代白米飯，以增加膳食纖維，促進腸道健康。

拒絕過年增胖，營養專家洪泰雄建議自由健康網讀者，炒菜也可以善用苦茶油。（記者林曉雲攝）

洪泰雄提供適合春節的健康年菜設計食譜，可兼顧傳統與營養：

1.苦茶油清蒸鱸魚

特色：低油低鹽，清淡健康。

材料：鱸魚一尾、薑絲適量、蔥段適量、紅辣椒絲（裝飾用）適量、苦茶油1湯匙、醬油1湯匙。

作法：

1.鱸魚洗淨，劃幾刀，塞入薑絲、蔥段。

2.魚放入蒸鍋，以中火蒸8-10分鐘，取出。

3.淋上苦茶油與醬油，撒上紅辣椒絲即可。

2.蒜香枸杞蒸雞

特色：低脂高蛋白，清爽美味。

材料：雞腿肉2隻（去骨）、枸杞1湯匙（泡水）、蒜末1湯匙、蔥段適量、醬油1湯匙、香油1茶匙、苦茶油1茶匙。

作法：

1.雞腿肉以醬油、香油和蒜末醃漬30分鐘。

2.將枸杞鋪在雞肉上，放入蒸鍋蒸20分鐘。

3.出鍋後淋上苦茶油，撒上蔥段即可。

3.五色涼拌菜

特色：清爽解膩，五色均衡。

材料：紫甘藍絲1杯、黃椒絲1/2杯、小黃瓜片1杯、紅蘿蔔絲1/2杯、銀耳（泡水撕小塊）1杯、檸檬汁2湯匙、苦茶油1湯匙、鹽適量。

作法：

1.所有蔬菜汆燙或洗淨後瀝乾。

2.淋上檸檬汁、苦茶油、鹽，拌勻即可。

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