自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

過年拒增胖 營養專家：可善用苦茶油

2025/01/26 18:15

拒絕過年增胖，營養專家洪泰雄建議自由健康網讀者，做年菜也可以善用苦茶油。 （記者林曉雲攝）

拒絕過年增胖，營養專家洪泰雄建議自由健康網讀者，做年菜也可以善用苦茶油。 （記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕過年大吃大喝，很容易過個年就胖一圈，拒絕過年增胖，營養專家洪泰雄建議自由健康網讀者，不管是做年菜或平日每天的保養，都可以善用苦茶油。

洪泰雄表示，每天早上可空腹喝一小匙苦茶油（約5毫升），不僅有助於潤腸通便，還能提供健康油脂，幫助減少對高油及高糖食物的渴望，而將苦茶油用於炒菜，或淋在年菜的湯品、沙拉上，可增添風味又健康。

因春節年菜常以肉類為主，容易忽略蔬菜的攝取。洪泰雄建議，每餐至少要吃兩個拳頭大小的綠色蔬菜（例如花椰菜、菠菜），可善用苦茶油炒菜，並以糙米、藜麥等全穀類取代白米飯，以增加膳食纖維，促進腸道健康。

拒絕過年增胖，營養專家洪泰雄建議自由健康網讀者，炒菜也可以善用苦茶油。（記者林曉雲攝）

拒絕過年增胖，營養專家洪泰雄建議自由健康網讀者，炒菜也可以善用苦茶油。（記者林曉雲攝）

洪泰雄提供適合春節的健康年菜設計食譜，可兼顧傳統與營養：

1.苦茶油清蒸鱸魚

特色：低油低鹽，清淡健康。

材料：鱸魚一尾、薑絲適量、蔥段適量、紅辣椒絲（裝飾用）適量、苦茶油1湯匙、醬油1湯匙。

作法：

1.鱸魚洗淨，劃幾刀，塞入薑絲、蔥段。

2.魚放入蒸鍋，以中火蒸8-10分鐘，取出。

3.淋上苦茶油與醬油，撒上紅辣椒絲即可。

2.蒜香枸杞蒸雞

特色：低脂高蛋白，清爽美味。

材料：雞腿肉2隻（去骨）、枸杞1湯匙（泡水）、蒜末1湯匙、蔥段適量、醬油1湯匙、香油1茶匙、苦茶油1茶匙。

作法：

1.雞腿肉以醬油、香油和蒜末醃漬30分鐘。

2.將枸杞鋪在雞肉上，放入蒸鍋蒸20分鐘。

3.出鍋後淋上苦茶油，撒上蔥段即可。

3.五色涼拌菜

特色：清爽解膩，五色均衡。

材料：紫甘藍絲1杯、黃椒絲1/2杯、小黃瓜片1杯、紅蘿蔔絲1/2杯、銀耳（泡水撕小塊）1杯、檸檬汁2湯匙、苦茶油1湯匙、鹽適量。

作法：

1.所有蔬菜汆燙或洗淨後瀝乾。

2.淋上檸檬汁、苦茶油、鹽，拌勻即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中