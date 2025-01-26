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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

春節創意水餃 十全十美「素元寶」好吃又健康

2025/01/26 08:30

新北市中和國中家政老師殷童娟為自由健康網讀者示範「素食元寶」，「創作版」可以採包子形狀，較能將所有餡料「圓滿」包覆，代表「圓圓滿滿」很吉祥。（記者林曉雲攝）

新北市中和國中家政老師殷童娟為自由健康網讀者示範「素食元寶」，「創作版」可以採包子形狀，較能將所有餡料「圓滿」包覆，代表「圓圓滿滿」很吉祥。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆春節必吃「元寶」，象徵新的一年財源滾滾好運到。隨著素食人口增加，新北市中和國中家政老師殷童娟為自由健康網讀者示範，好吃又喜氣的素食水餃及進階版素食小煎包，外型呈現圓滿豐盛之吉祥，且兼顧養生概念，並特別選用10項食材，取「十全十美」之意。

根據統計，台灣蔬素食人口占比14%，超過300萬人，位居全球第三，彈性蔬素食人口約42%，更達約900萬人。

殷童娟表示，春節是全家人團聚之圓滿日子，水餃是農曆年節華人的代表性食物，取其外型，代表招財及萬象更新的意味，素食小煎包是水餃的創作型，除可照顧素食親友，在多樣豐富的年菜中，也是可以保留清爽口味的年節喜慶食物，而採小煎包子形狀，依個人包餡的手感，以包子形狀較能將所有餡料「圓滿」包覆。

新北市中和國中家政老師殷童娟為自由健康網讀者示範「素食元寶」，特別選用10項食材，取「十全十美」之意。（記者林曉雲攝）

新北市中和國中家政老師殷童娟為自由健康網讀者示範「素食元寶」，特別選用10項食材，取「十全十美」之意。（記者林曉雲攝）

10項食材包含中醫五行五色

殷童娟說明，參考中醫五行五色的食材選擇：綠色養肝，紅色補心，黃色益脾胃，白色潤肺，黑色補腎，期能在團聚的餐食裡，也兼重健康。

選用食材共計10項如下，取「十全十美」之意。

材料：

1.（綠）高麗菜 1/4顆。

2.（紅）紅蘿蔔 1/2條。

3.（黃）玉米粒 1條。

4.（白）杏鮑菇（2條）。

5.板豆腐（一塊）。

6.粉絲（一把）。

7.（黑）黑木耳（3朵）。

8.藕粉適量（代替太白粉，以增加餡料黏稠度之用）。

9.竹薑（香氣較足）適量。

10.香菜一把（不喜歡香菜味道者，也可用芹菜代替以增香）。

調味料：

1.鹽 1小匙。

2.醬油 1小匙。

3.香油適量。

4.黑胡椒粒適量。

5.素蠔油1小匙。

6.孜然粉適量（孜然氣味甘甜、辛溫無毒，可溫中暖脾、降火平肝、開胃下氣、消食化積、醒腦通脈、祛寒除濕、祛風止痛，略加入孜然粉，以增加風味）。

作法：

1.將所有食材洗淨瀝去水份。切成細丁，放入盆中。

2.依個人口味及家人口味調味。餡料以適當鹹味即可，若略顯不夠風味，可外加薄塩醬油當沾料補足。

所包好的小包子，可放在冰箱冷凍，以水煮或平底鍋略煎熟，即可食用，非常方便親民。

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