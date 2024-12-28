健康網》「咖啡因」助減肥！營養師曝「5功效」抑制食慾

營養師表示，咖啡因能幫助增加基礎代謝率（BMR），讓身體在靜止狀態下，燃燒更多的熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人每天都要來一杯咖啡醒腦，而咖啡因的好處很多。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，咖啡因是一種存在於多種植物中的天然物質，屬於中樞神經系統的興奮劑，常見於咖啡、茶、巧克力和能量飲料中。其能提升新陳代謝、促進脂肪分解、抑制食慾、增強運動表現、改善水腫，幫助體重控制與減肥。

提升新陳代謝

●咖啡因能幫助增加基礎代謝率（BMR），讓身體在靜止狀態下，燃燒更多的熱量。

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●研究顯示，咖啡因可以將新陳代謝，提升3%到11%，隨著攝取量的增加，效果更為明顯。

●對於減肥者來說，等於幫助身體在相同活動量下，消耗更多能量，進一步促進脂肪燃燒。

促進脂肪分解

●咖啡因能刺激腎上腺素分泌，啟動脂肪細胞分解脂肪酸，作為能量來源。

●在運動前攝取咖啡因，能夠有效提升脂肪分解的速度，讓運動時更容易消耗脂肪。

研究發現，攝取咖啡因後，人體內的飢餓激素胃泌素，濃度可能會降低，從而減少進食的慾望；圖為情境照。（圖取自freepik）

抑制食慾

●咖啡因對於抑制食慾，具有一定效果。

●研究發現，攝取咖啡因後，人體內的飢餓激素胃泌素，濃度可能會降低，從而減少進食的慾望。

●對於控制卡路里攝取、減少零食誘惑，非常有幫助。

增強運動表現

●咖啡因被認為是，最有效的運動增強劑之一。

●提升耐力運動表現，延遲疲勞感，讓人在更長時間，保持高效運動狀態。

●改善高強度間歇訓練（HIIT）的效率，幫助燃燒更多卡路里。

改善水腫

●咖啡因具有利尿作用，能促進身體排出多餘的水分，從而減少水腫。

營養師表示，儘量從天然食品中獲取咖啡因，如黑咖啡、綠茶，而非高糖分的能量飲料；示意圖。（圖取自freepik）

關於攝取咖啡因

1.建議攝取量：每日咖啡因的安全攝取量為200毫克內，相當於約2杯咖啡。

2.選擇天然來源：儘量從天然食品中獲取咖啡因，如黑咖啡、綠茶，而非高糖分的能量飲料，以免攝入過多熱量，抵消減肥效果。

3.選擇正確的時間攝取：早晨或運動前攝取咖啡因，可幫助提升代謝和運動表現。避免在晚上喝含咖啡因飲品，以免影響睡眠，進而降低代謝和減肥效果。

王證瑋提到，適量攝取咖啡因，是一種幫助體重管理的輔助方法，但結合良好的生活習慣，與健康的飲食模式，才能實現健康管理體重的目的。

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