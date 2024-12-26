32歲女罹子宮內膜癌 靠黃體素治療保住子宮生子

王韶靖醫師指出，黃小姐接受黃體素療法使癌細胞消失，保住子宮，成功產子。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕35歲黃小姐3年前因月經異常，發現罹患子宮內膜癌，傳統治療須手術切除子宮，但她準備結婚備孕，為保留一線生機，到台中榮總黃體素治療，包括口服黃體素及使用子宮內避孕器投藥，1年後癌細胞全部消失後停藥，婚後半年就成功懷孕，去年底生下男寶，產後持續用藥，也未再復發。

台中榮總婦女婦產科醫師王韶靖指出．子宮內膜癌好發於40至60歲、停經年齡前後的女性為好發族群，且有年輕化及發生人數變多的趨勢，在台灣有7%是40歲以下、15%是45歲以下的年輕婦女，危險因子主要是肥胖、飲食西化、未生育有關，也包括晚停經、多囊性卵巢、糖尿病、雌激素過度刺激原因。

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王韶靖指出，前子宮內膜癌標準治療方式是完整子宮切除，對於仍在生育年齡、未完成生育計劃的患者來說，如果是癌症期別為1A，且腫瘤病理切片為細胞分化良好，則有黃體素療法，能保留生育功能、不用切除子宮。

王韶靖醫師指出，黃小姐罹患子宮膜癌，放置含黃體素的子宮內避孕器給藥做治療。（記者蔡淑媛攝）

王韶靖醫師指出，黃小姐罹患子宮膜癌（圖左）接受黃體素治療後，內膜恢復正常。（記者蔡淑媛攝）

王韶靖說，黃體素療法為口服黃體素，或放置含有黃體素的內宮內避孕器投藥，給予大量黃體素治療，並於治療期間每3個月追蹤一次子宮內膜切片，再視治療反應決定是否進行手術，嘗試保留生育功能，以中榮治療31名子宮內膜癌病友進行保留生育的黃體素治療，成功率達84%，待完成生育計畫再手術摘除子宮，以防癌症復發。

台北市議員許家蓓罹患子宮內膜癌在今年4月病逝，引發婦女關注，王韶靖指出，子宮內膜癌常見症狀以月經異常為主，接近9成的子宮內膜癌患者均有異常出血，例如停經後出血，或月經與月經之間出血、滴滴答答拖很久、或是性交後出血等症狀，目前子宮內膜癌發現約80%為1期患者，治療後5年存活率9成以上、第3期則降至7成，因此早期發現是治療關鍵。

黃小姐的月經週期異常出血約3、4年，後來異常出血更多、更頻繁，就醫進一步檢查確診子宮內膜癌，接受口服黃體素及子宮內避孕器投藥1年，癌細胞消失後停藥備孕，去年底成功懷孕產子，現在持續進行黃體素治療，再為生二寶計畫做準備。

黃小姐罹患子宮內膜癌，在呂建興（左１）、王韶靖（左４）醫師治療下保住子宮，成功產子。（記者蔡淑媛攝）

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