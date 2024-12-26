自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

32歲女罹子宮內膜癌 靠黃體素治療保住子宮生子

2024/12/26 17:13

王韶靖醫師指出，黃小姐接受黃體素療法使癌細胞消失，保住子宮，成功產子。（記者蔡淑媛攝）

王韶靖醫師指出，黃小姐接受黃體素療法使癌細胞消失，保住子宮，成功產子。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕35歲黃小姐3年前因月經異常，發現罹患子宮內膜癌，傳統治療須手術切除子宮，但她準備結婚備孕，為保留一線生機，到台中榮總黃體素治療，包括口服黃體素及使用子宮內避孕器投藥，1年後癌細胞全部消失後停藥，婚後半年就成功懷孕，去年底生下男寶，產後持續用藥，也未再復發。

台中榮總婦女婦產科醫師王韶靖指出．子宮內膜癌好發於40至60歲、停經年齡前後的女性為好發族群，且有年輕化及發生人數變多的趨勢，在台灣有7%是40歲以下、15%是45歲以下的年輕婦女，危險因子主要是肥胖、飲食西化、未生育有關，也包括晚停經、多囊性卵巢、糖尿病、雌激素過度刺激原因。

王韶靖指出，前子宮內膜癌標準治療方式是完整子宮切除，對於仍在生育年齡、未完成生育計劃的患者來說，如果是癌症期別為1A，且腫瘤病理切片為細胞分化良好，則有黃體素療法，能保留生育功能、不用切除子宮。

王韶靖醫師指出，黃小姐罹患子宮膜癌，放置含黃體素的子宮內避孕器給藥做治療。（記者蔡淑媛攝）

王韶靖醫師指出，黃小姐罹患子宮膜癌，放置含黃體素的子宮內避孕器給藥做治療。（記者蔡淑媛攝）

王韶靖醫師指出，黃小姐罹患子宮膜癌（圖左）接受黃體素治療後，內膜恢復正常。（記者蔡淑媛攝）

王韶靖醫師指出，黃小姐罹患子宮膜癌（圖左）接受黃體素治療後，內膜恢復正常。（記者蔡淑媛攝）

王韶靖說，黃體素療法為口服黃體素，或放置含有黃體素的內宮內避孕器投藥，給予大量黃體素治療，並於治療期間每3個月追蹤一次子宮內膜切片，再視治療反應決定是否進行手術，嘗試保留生育功能，以中榮治療31名子宮內膜癌病友進行保留生育的黃體素治療，成功率達84%，待完成生育計畫再手術摘除子宮，以防癌症復發。

台北市議員許家蓓罹患子宮內膜癌在今年4月病逝，引發婦女關注，王韶靖指出，子宮內膜癌常見症狀以月經異常為主，接近9成的子宮內膜癌患者均有異常出血，例如停經後出血，或月經與月經之間出血、滴滴答答拖很久、或是性交後出血等症狀，目前子宮內膜癌發現約80%為1期患者，治療後5年存活率9成以上、第3期則降至7成，因此早期發現是治療關鍵。

黃小姐的月經週期異常出血約3、4年，後來異常出血更多、更頻繁，就醫進一步檢查確診子宮內膜癌，接受口服黃體素及子宮內避孕器投藥1年，癌細胞消失後停藥備孕，去年底成功懷孕產子，現在持續進行黃體素治療，再為生二寶計畫做準備。

黃小姐罹患子宮內膜癌，在呂建興（左１）、王韶靖（左４）醫師治療下保住子宮，成功產子。（記者蔡淑媛攝）

黃小姐罹患子宮內膜癌，在呂建興（左１）、王韶靖（左４）醫師治療下保住子宮，成功產子。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中