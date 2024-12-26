抗癌聯盟！ 5醫院與產業界成立台南抗癌國家隊

台南醫界舉行簽署結盟儀式，並結合產業界正式成立台南抗癌國家隊。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕呼應總統賴清德於「健康台灣」政見提出「強化國家癌症防治計畫」，目標在2030年台灣的癌症死亡能減少1/3。在台南成大醫學院院長沈延盛及產業界大老宣明智董事長的攜手號召下，台灣第一個由醫界及產業界自主發起的抗癌聯盟，今天在台南晶英酒店正式簽署結盟，成立台南抗癌國家隊。

參與結盟台南地區5家醫院為成大醫院、奇美醫院、榮總台南分院、台南市立醫院及郭綜合醫院，以及各生技產業界、崑山科大。包括宣捷幹細胞生技、智捷生醫、威捷生技、普生公司、超基因生技及俊質生醫等產業界及南市衛生局長李翠鳳等多人出席。

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成大醫學院院長沈延盛表示，賴總統是台南人，抗癌國家隊就從台南出發。癌症死亡要減少1/3的目標很困難，必須預防和治療分開，現今癌症病人都以第4期為主，透過預防和治療並進，提早進入標準化治療並與國際接軌，讓早期病人增加，晚期病人減少，這樣癌症標準化死亡率下降1/3即可達到。透過這次大家一起結盟，成立抗癌國家隊的行動，期望能號召更多的醫界及產業界參與，讓抗癌資訊及經驗能更順暢的傳遞交流。

業界代表宣明智表示，因各地山頭林立，國家隊的組成就集中力量在台南，透過早篩及治療，讓台南國家隊成為全國表率，甚至幫助全世界做出巨大的貢獻。抗癌國家隊是一個平台，交流經驗、提供資源，將產業界傑出的技術與產品，呈現在國人面前，成為第一線醫生及病患在面對癌症時的強力後盾。

奇美醫院院長林宏榮說，台南是癌症高發生率的地區，這還有很大的努力空間，能在台南成立國家隊是很棒的事，而且台南的醫院都很團結，可以成為模範國家隊。

負責主辦的亞太ESG聯盟理事長戴謙表示，台南抗癌國家隊只是個開始，相信在更多的醫界與產業界加入其中，定能在台灣遍地開花，朝著健康台灣、抗癌有成的結果前進。

台南抗癌國家隊除舉行簽署結盟成立儀式外，也舉辦研討會，展現醫界與產業界攜手共同抗癌的決心。（記者蔡文居攝）

台南抗癌國家隊除舉行簽署結盟成立儀式外，也舉辦研討會，各醫院交流了案例及相關研究成果，產業界也帶來AI3D成像技術、奈米級癌篩等領先技術，展現醫界與產業界攜手共同抗癌的決心。

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