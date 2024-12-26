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健康 > 抗老養生 > 運動復健

球賽摔傷肩關節 穿衣洗澡都痛！治療多管齊下重拾籃球夢

2024/12/26 16:15

劉芳廷物治師為患者進行徒手治療；示意圖。（台北醫院提供）

劉芳廷物治師為患者進行徒手治療；示意圖。（台北醫院提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕身材高壯的林姓籃球校隊運動員日前於比賽中摔倒，造成肩關節軟組織腫脹、撕裂嚴重受損，劇痛使穿衣、洗澡、睡覺都有困難，連帶影響睡眠品質和精神狀態，一度威脅運動生涯。為了盡快重返熱愛的球場，他積極接受治療，原本活動度大幅受限的肩膀，歷經止痛注射、增生療法、徒手治療和運動治療三個月，如今已恢復健康，也對未來充滿信心。

衛生福利部台北醫院復健科醫師黃尚阡表示，肩關節是由肱骨、肩胛骨、鎖骨及胸椎等多個結構組成的複合關節，並與肌肉、韌帶相連，日常生活中多數動作模式皆需用到肩關節，一般人隨著年齡增長、肌肉和韌帶老化，容易造成肩關節受傷；運動員過度使用或外力衝擊也會導致肩關節損傷。

黃尚阡指出，林同學接受的綜合治療方案，包括止痛注射、增生療法、徒手治療和運動治療，減輕劇痛、促進受損關節組織再生修復，有助後續復健。增生療法是一種低侵入性、具有促進組織生長優勢的治療方法，副作用相對較少，也是常見治療選項之一，然而健保並未給付，民眾須自費。

他說明，增生療法採行注射方式，治療後一週內，可進行輕度活動，促進血液循環，幫助康復，但需注意避免劇烈運動及重負荷活動，以免加重肩部負擔，也要避免熱敷，減少發炎風險。診療費用每家醫院不一，療程安排建議諮詢專科醫師，並按實際狀況評估決定適用與否。

物理治療師劉芳廷提到，當醫師處理損傷後，受損組織開始生長和癒合，徒手治療能使肩膀周圍軟組織放鬆，促進體液循環，再透過關節鬆動術，藉由牽拉單一關節的不同方向，增加關節轉動角度、牽拉周邊軟組織，幫助肩膀更加靈活。

不過劉芳廷也提醒，治療過程中，關節牽拉可能會對過度緊繃的軟組織造成微傷害，部分病人會在治療後24小時內稍感不適或輕微疼痛，屬正常生理反應，可以通過冰敷緩解疼痛、加速康復。

黃尚阡醫師提醒，使用增生治療後一週內，可搭配輕度活動促進康復；示意圖。（台北醫院提供）

黃尚阡醫師提醒，使用增生治療後一週內，可搭配輕度活動促進康復；示意圖。（台北醫院提供）

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