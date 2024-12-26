自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

寒冬「三九貼」增陽氣去寒氣 改善體質

2024/12/26 15:33

慈濟醫院中醫師洪崚育冬季幫患者貼「三九天」透過熱性中藥的敷貼，提升身體機能。 （記者張軒哲攝）

慈濟醫院中醫師洪崚育冬季幫患者貼「三九天」透過熱性中藥的敷貼，提升身體機能。 （記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕多數民眾知悉去除虛寒、改善體質，可以在夏季敷貼「三伏貼」。其實若在冬季敷貼「三九帖」，可以透過熱性中藥敷貼穴位增加陽氣，驅散寒氣，而且能夠輔助夏季敷貼「三伏貼」的效果，對於改善因虛寒造成的病症有很大的助益。

台中慈濟醫院中醫師洪崚育表示，人體代謝和身體機能主要是透過陽氣來推動，如果陽氣充足，身體比較能夠抵禦外邪與病毒的侵害，減少疾病發生，有些過敏疾病就是陽氣不足、寒氣累積體內所造成的。而古代中醫的觀點認為，在夏季「三伏天」與冬季「三九天」透過熱性中藥的敷貼，不僅可以補充陽氣，也可以驅除身體內的寒氣，提升身體機能。

「冬至」是一年之中白晝最短的一天，從這一天過後白晝開始慢慢變長，陽氣開始漸漸萌發，因而古人有所謂「冬至一陽生」的說法。而在冬至過後的三個九天來敷貼熱性中藥「三九貼」，不僅可以趁著陽生之時提振人體陽氣，還能引出體內的寒氣，調節身體免疫功能，減緩因體內寒氣所引發的疾病症狀，例如：四肢手腳冰冷，過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病，小兒胃口不佳、消化不良容易腹瀉等腸胃道疾病，或是小兒遺尿等泌尿道疾病都可敷貼「三九貼」。

除此之外，夏季貼過「三伏貼」的病人，冬季持續敷貼「三九貼」，對於陽氣提升還有加成的效果。不過，洪崚育提醒，2歲以下幼童、孕婦、罹患糖尿病、正在發燒或有發炎症狀的病人，以及需要敷貼部位有傷口的人，就不適合敷貼「三九貼」。建議敷貼三九貼之前，還是要讓醫師評估一下身體狀況是否合適敷貼比較妥當。

台中慈濟醫院中醫部從12月28日起連續三個周六開設「三九貼特別門診」，提供「三九貼」敷貼服務。而從12月30日到隔年的1月17日，平日的周一到周五的中醫門診，早、中、晚也各開設有「三九貼指定門診」，為需要敷貼三九貼的民眾服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中