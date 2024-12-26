寒冬「三九貼」增陽氣去寒氣 改善體質

慈濟醫院中醫師洪崚育冬季幫患者貼「三九天」透過熱性中藥的敷貼，提升身體機能。 （記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕多數民眾知悉去除虛寒、改善體質，可以在夏季敷貼「三伏貼」。其實若在冬季敷貼「三九帖」，可以透過熱性中藥敷貼穴位增加陽氣，驅散寒氣，而且能夠輔助夏季敷貼「三伏貼」的效果，對於改善因虛寒造成的病症有很大的助益。

台中慈濟醫院中醫師洪崚育表示，人體代謝和身體機能主要是透過陽氣來推動，如果陽氣充足，身體比較能夠抵禦外邪與病毒的侵害，減少疾病發生，有些過敏疾病就是陽氣不足、寒氣累積體內所造成的。而古代中醫的觀點認為，在夏季「三伏天」與冬季「三九天」透過熱性中藥的敷貼，不僅可以補充陽氣，也可以驅除身體內的寒氣，提升身體機能。

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「冬至」是一年之中白晝最短的一天，從這一天過後白晝開始慢慢變長，陽氣開始漸漸萌發，因而古人有所謂「冬至一陽生」的說法。而在冬至過後的三個九天來敷貼熱性中藥「三九貼」，不僅可以趁著陽生之時提振人體陽氣，還能引出體內的寒氣，調節身體免疫功能，減緩因體內寒氣所引發的疾病症狀，例如：四肢手腳冰冷，過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病，小兒胃口不佳、消化不良容易腹瀉等腸胃道疾病，或是小兒遺尿等泌尿道疾病都可敷貼「三九貼」。

除此之外，夏季貼過「三伏貼」的病人，冬季持續敷貼「三九貼」，對於陽氣提升還有加成的效果。不過，洪崚育提醒，2歲以下幼童、孕婦、罹患糖尿病、正在發燒或有發炎症狀的病人，以及需要敷貼部位有傷口的人，就不適合敷貼「三九貼」。建議敷貼三九貼之前，還是要讓醫師評估一下身體狀況是否合適敷貼比較妥當。

台中慈濟醫院中醫部從12月28日起連續三個周六開設「三九貼特別門診」，提供「三九貼」敷貼服務。而從12月30日到隔年的1月17日，平日的周一到周五的中醫門診，早、中、晚也各開設有「三九貼指定門診」，為需要敷貼三九貼的民眾服務。

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