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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬季乾癢受不了？ 早餐吃「燕麥牛奶粥」皮膚補水

2024/12/27 06:31

營養師推薦早上來碗「燕麥牛奶粥」，有助於保持體內水分平衡，預防皮膚乾燥；示意圖。（圖取自freepik）

營養師推薦早上來碗「燕麥牛奶粥」，有助於保持體內水分平衡，預防皮膚乾燥；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入冬後，常覺得皮膚乾癢，肌膚開始鬧水荒？營養師雷小玲表示，冬季乾癢除了使用外用保養品護膚外，也可透過飲食照顧肌膚，不妨早上來碗「燕麥牛奶粥」，助體內水分平衡，當個「水美眉」！

為何冬天容易乾癢呢？雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文指出，冬天溫度下降，汗腺和皮脂腺的分泌也變得較少，皮膚上的水分快速流失加上油脂分泌少，所以就會變得乾燥，甚至發紅、發癢。

營養師表示，冬天溫度下降，汗腺和皮脂腺的分泌也變得較少，皮膚上的水份快速流失加上油脂分泌少，易使皮膚乾燥發癢；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養師表示，冬天溫度下降，汗腺和皮脂腺的分泌也變得較少，皮膚上的水份快速流失加上油脂分泌少，易使皮膚乾燥發癢；圖為情境照。（圖取自photoAC）

雷小玲建議，改善冬季乾癢，需從體內、外雙管齊下，除了外用乳液、保養品護膚滋潤外，也可以吃些護膚食物來照顧肌膚，推薦早上來碗簡單的「燕麥牛奶粥」，燕麥和牛奶中的營養能夠保持體內水分平衡，加上藍莓或水果的花青素等植化素，都幫助預防皮膚乾燥。

準備材料：燕麥片50克、牛奶300毫升、蜂蜜適量，以及藍莓或其他水果適量。

做法：

1.燕麥片放入鍋中，加入牛奶，小火煮至燕麥軟爛。

2.煮好後加入蜂蜜調味，撒上藍莓或其他水果即可享用。

營養師表示，藍莓中的花青素，有助於預防皮膚乾燥；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，藍莓中的花青素，有助於預防皮膚乾燥；示意圖。（圖取自freepik）

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