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健康 > 心理精神

職場霸凌「心」解方 「記、說、找、護、問」勇敢面對困境

2024/12/26 14:43

當面對職場霸凌，精神科醫師林明燈建議，可以利用「記、說、找、護、問」應對口訣來協助面對這樣的壓力。（北榮新竹分院提供）

當面對職場霸凌，精神科醫師林明燈建議，可以利用「記、說、找、護、問」應對口訣來協助面對這樣的壓力。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕甫畢業的大學生小美（化名），在新工作中遭遇了職場霸凌。每天面對同事的冷嘲熱諷和上司及前輩們的不公平待遇，使她倍感壓力和痛苦，並開始出現失眠、焦慮、注意力不集中和害怕社交等症狀。面對職場霸凌，精神科醫師建議，可以利用「記、說、找、護、問」應對口訣來協助面對這樣的壓力。

台北榮民總醫院新竹分院精神科醫師林明燈另外舉例，在工作職場多年的小王（化名），由於部門人力不足，經常需要承接多人的業務，加上主管要求很多，經常在下班後指派工作，或是執行緊急工作，所以經常加班，若是沒有符合主管目標，主管就會以績效來威脅，甚至怒言相向，造成小王睡眠障礙，晚上都會夢到白天工作或是被主管責罵的情境，造成業務經常性延誤。

林明燈表示，職場霸凌的影響不僅會讓個人的專業表現下降，更可能對心理健康帶來深遠的傷害。無論是冷暴力、公開羞辱，還是過度苛求，職場霸凌可能導致焦慮、憂鬱、失眠，注意力不集中，甚至有創傷後壓力症候群，更嚴重的會讓人有自殺意念出現。

林明燈提醒，若面對此問題，應及時採取措施保護自己，避免心理壓力升級。面對職場霸凌，他建議可以利用「記、說、找、護、問」應對口訣

1.記：

記錄霸凌事實：將每次的霸凌行為詳細記錄下來，包括時間、地點、內容，以備未來求助時有憑據。同時避免與霸凌者獨處，增加人證的資料。

2.說：

說出心聲：找信任的家人、朋友或同事傾訴，分享感受，獲得情感支持，避免孤立無助。

3.找：

找內外部協助：向公司的人力資源部門或管理階層正式反映問題，表明霸凌行為對你的影響。此外也可以尋求外部勞政及公司行號的上級機關，以避免自己的問題被忽視。

4.護：

保護心理健康：維持規律作息，參加放鬆身心的活動，如運動、冥想或與朋友聚會，避免壓力累積。

5.問：

問專業建議：若情緒難以排解，主動尋求心理師或精神科醫師的協助，接受專業評估與治療。

林明燈表示，職場霸凌不僅僅是個人問題，更需要社會和組織的共同努力來改善。若感覺自己陷入情緒困境，及時接受專業評估至關重要。此外，企業也應建立明確的政策和文化支持面對職場霸凌，讓職場成為一個合作與成長的空間，而非壓迫與恐懼的來源，並且使每個人都應該被公平對待並尊重。

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