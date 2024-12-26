攝護腺腫大像橘子！6旬男冷天夜尿滴不出 釀急性尿滯留

烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉說，患者攝護腺增生「腫大像顆橘子」。（圖由烏日林新醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕冷氣團持續南下，烏日區62歲汪先生每晚數度起床，膀胱脹滿還無法排尿，即使用力排尿仍滴漏，起初以為正常老化，前往烏日林新醫院進行肛門指診、超音波及尿流速檢查，查出攝護腺增生「腫大像顆橘子」導致急性尿滯留，經自費接受微創雷射攝護腺剜除術治癒。

「醫師，要用力才擠出幾滴尿」，汪先生長期受頻尿和夜尿困擾，入冬天氣持續轉涼，晚上忍凍翻開被窩如廁，膀胱脹滿感到極度不適，前往烏日林新醫院接受泌尿科醫師張朋暉診斷，查出攝護腺肥大合併下泌尿道症狀，汪先生同意在患部留置尿管，並接受自費微創雷射攝護腺剜除術，術後三天恢復順暢排尿，告別長期服藥和排尿不適生活。

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張朋暉表示，攝護腺位於膀胱下方，隨著年齡增長，攝護腺逐漸增生「腫大像顆橘子」，進一步壓迫尿道導致頻、夜尿及排尿困難無力等症狀，據臨床統計，我國約有50%男性在50歲以上，及約80%男性超過80歲面臨攝護腺肥大問題。

醫療團隊指出，目前攝護腺微創手術多元，包括經尿道攝護腺切除手術、雙極電刀經尿道攝護腺切除手術、雷射經尿道攝護腺切除手術等，多為自費療程，建議與泌尿科醫師討論適合治療方案，而雷射攝護腺剜除術採微創方式，透過內視鏡，利用雷射能量將增生攝護腺組織從包膜中剝除，術中出血少、恢復快，特別適合高齡患者、或服用抗凝血藥物患者。

汪先生術後三天恢復順暢排尿，透露晚上不再當「一夜三次（排尿）郎」，告別長期服藥生活，張朋暉建議，康復後還是要適量飲水、均衡飲食避免便秘，至於中高齡若有夜尿頻仍問題，初期可接受放鬆攝護腺平滑肌、減緩膀胱張力或縮小攝護腺藥物治療。

烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉（右）表示，約5成男性超過50歲面臨攝護腺肥大問題。（記者黃旭磊攝）

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