健康網》早晨送孩子上學像打仗？ 醫：做「1件事」更輕鬆

醫師分享，家長們若想緩解早晨催促孩子的緊張氣氛，可以透過「放音樂」讓整個過程變得更輕鬆；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕育有年幼孩子的家庭，每到早晨總上演1場送孩子上學兵荒馬亂的戲碼，催促聲、敲門聲此起彼落，有時也會傷了家庭和氣！內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁指出，家長們可以透過「放音樂」這個簡單的方法，讓整個過程變得更輕鬆，緩和親子之間的緊張氣氛。

音樂3優點 幫助孩子自動自發

●引導行動步調：節奏稍快的音樂（120bpm左右）會讓孩子的動作不自覺跟著加快，如同玩遊戲般，可在孩子穿鞋、整理書包時，放1首有節拍感的歌曲，讓孩子整體速度明顯提升。

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●創造習慣與儀式感：固定歌單可以幫助孩子建立清晨的節奏。例如，第1首歌是起床信號、第2首歌是吃早餐的時間、第3首歌提醒該出門了。久而久之，孩子會自然跟著音樂節奏行動。

●減少催促的壓力：用音樂代替「快點」這句話，既能讓孩子心情愉快，也能減少父母的焦慮。

醫師表示，早晨放音樂有3個好處，引導孩子的行動步調、創造習慣與儀式感，以及減少父母催促的壓力；情境照。（圖取自freepik）

想透過音樂來引導孩子主動加快速度，可以採循序漸進的方法，陳潔雯提供了以下3個撇步。

1.與孩子一起挑選音樂：讓他們參與歌單製作，增加他們的興趣和主動性。

2.設置行動對應的音樂節點：「起床歌」節奏柔和，喚醒身體；「準備歌」稍快節奏，提升效率；「出門倒數歌」則選擇較為激勵和提醒的歌曲，避免拖延。

3.保持輕鬆的心態：即使孩子速度慢了點，也不要責備，讓音樂成為親子合作的橋梁。

對此，陳潔雯也推薦了適合早晨播放的3種歌單：活潑輕快的兒童歌曲，如《Baby Shark》或《Hakuna Matata》；卡通主題曲，讓孩子熟悉又開心，比如冰雪奇緣的《Let It Go》或海洋奇緣的《You’re Welcome》；正能量流行音樂，像Bruno Mars的《Uptown Funk》或Pharrell Williams的《Happy》都是很好的選擇。

最後，陳潔雯表示，音樂不僅能加速孩子的行動，還能讓全家人享受美好的晨間時光。如果早晨總是兵荒馬亂，不妨試著加入音樂這個「隱形小幫手」，或許，家長們會發現孩子的笑容比鬧鐘更有魔力。

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