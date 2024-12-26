20多歲女子旅非染瘧疾！ 返國再發高燒確診惡性瘧

疾管署今日公布國內今年首例境外移入之瘧疾個案。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾病管制署今（26日）公布，國內新增1例境外移入瘧疾病例，患者是一名20多歲的本國籍女性，今年11月前往非洲盧安達旅遊，但未服用瘧疾預防藥物，11月20日在杜拜當地醫院被診斷為瘧疾重症，經治療後病情暫穩，不過返國後在12月中旬再次出現發燒、寒顫和骨痛等症狀，經就醫確診為惡性瘧（又稱熱帶瘧）再發，所幸經治療後，目前病情穩定。

疾管署副署長曾淑慧指出，個案雖然在治療穩定後返台，但瘧疾復發並非罕見情況，過去也曾有類似案例，復發的可能原因包括治療未完成或出現抗藥性。她強調，民眾如計畫前往瘧疾流行地區，應至少提前一個月至旅遊醫學門診諮詢，取得預防性藥物並依照醫囑服用，此外，旅遊期間做好防蚊措施也不可忽視，才能有效降低感染風險。

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曾淑慧表示，今年截至12月24日，國內累計9例瘧疾病例，均為境外移入，病例數較過去五年同期增加，患者年齡介於20多歲至60多歲，感染來源以非洲國家為主，另有少數來自亞洲的緬甸及印度，其中惡性瘧占大宗，另有間日瘧及三日瘧感染，且已有1例死亡，近10年來，國內累計63例境外移入病例，感染地區仍以非洲為主，顯示旅非人士需特別注意瘧疾風險。

根據世界衛生組織（WHO）報告，2023年全球瘧疾病例達2.63億，死亡59.7萬人，其中94%病例及95%死亡集中於非洲，尤其奈及利亞、剛果民主共和國等四國疫情最為嚴峻。盧安達今年病例已超過51萬例，較去年同期顯著增加，而亞洲地區的印度今年病例累計逾20萬例。

疾管署提醒，全球瘧疾疫情仍未見緩解，瘧疾由帶有瘧原蟲的瘧蚊叮咬傳染，主要分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧及卵形瘧，其中以惡性瘧及間日瘧最常見。感染後通常在7至30天內出現症狀，早期症狀包括發燒、頭痛及肌肉痛，嚴重者可能引發休克、腦病變甚至死亡。間日瘧與卵形瘧更可能潛伏於肝臟多年後復發，需接受根除性治療以避免再發。呼籲民眾赴瘧疾流行地區前應做好防蚊措施，返國後若出現疑似症狀，應立刻就醫並告知旅遊史及服藥情況，供醫師診斷參考。

疾管署提醒，瘧疾由帶有瘧原蟲的瘧蚊叮咬傳染，主要分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧及卵形瘧，民眾赴瘧疾流行地區前應做好防蚊措施，返國後若出現疑似症狀，應立刻就醫並告知旅遊史及服藥情況，供醫師診斷參考。（疾管署提供）

疾病管制署今（26日）公布，國內新增1例境外移入瘧疾病例，提醒民眾如計畫前往瘧疾流行地區，應至少提前一個月至旅遊醫學門診諮詢做好防蚊措施。 （疾管署提供）

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