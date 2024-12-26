元旦起免費癌症篩檢資格放寬 台東衛生局籲踴躍篩檢

元旦起癌症篩檢資格放寬。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕國民健康署自明（2025）年起將擴大癌症篩檢對象，放寬篩檢年齡，補助對象包括乳癌篩檢從40-74歲、大腸癌篩檢從45-74歲、子宮頸抹片篩檢從25歲開始、肺癌篩檢有家族病史者女性從40-74歲、男性從45-74歲、重度吸菸定義由30包-年修正為20包-年，年齡從50-74歲。台東衛生局籲符合資格者踴躍篩檢。

衛生局表示，癌症也是台東縣十大死因第一名，現代人由於生活緊張，壓力過大加上飲食不均衡，生活不規律，罹患癌症的比例逐年升高，定期接受癌症篩檢，早期發現早期治療，就能有效提高癌症治療效果增加存活率。癌症除了嚴重的影響到健康問題外，對患者及家屬的生活品質也產生深遠的影響，因此呼籲縣民珍惜資源主動到檢，以實際行動展現愛護自己和保護家人的決心。

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衛生局長孫國平表示，預防癌症必須從日常生活做起，除了養成良好飲食習慣，維持健康體重，拒絕菸檳、避免過度飲酒，多樣性且足量攝取蔬菜水果、少紅肉（豬、牛、羊）、少油少鹽及加工食品外，規律的運動可以提高人體免疫力，擴大篩檢對象以年輕族群為主，善加利用癌症篩檢服務資源，定期接受篩檢，才能夠早期診斷早期治療，降低癌症的發生率及死亡率。

衛生局說，癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚。針對以上癌症篩檢項目，政府每2-3年補助免費篩檢一次，為了自己和家人的身體健康，請民眾千萬不要輕言放棄自己的權益，如有相關疑問，可直接洽詢各大醫院癌症篩檢窗口及各鄉鎮衛生所，或逕上台東縣衛生局網頁公告搜尋相關訊息。

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