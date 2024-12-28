健康網》酸V啊酸V 農糧署集合3種小果柑桔

四季橘。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手搖界酸系霸主金桔檸檬、宜蘭知名特產金棗蜜餞、客家特色金桔醬都是小果柑桔的相關食品，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享四季橘、金柑、酸橘，3種小果柑桔的口感與適合的吃法。

四季橘

又稱四季桔，產地在高屏地區，全年皆有生產，盛產期7月到隔年1月。除了種植盆栽及庭園布置，還是台灣重要飲料作物。

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口感：果皮澀、果味酸，適合加工。

適合吃法：常搭配檸檬，製成金桔檸檬。

金柑

金柑。（資料照）

又稱金棗，產地集中在宜蘭，產期11月到隔年2月，適合鮮食與加工，鮮果40%供應市場，其餘則製成加工產品。

口感：果皮脆甜、果肉味酸。

適合吃法：加工製成金棗蜜餞、金棗餅、金棗茶等。

酸橘

酸橘。（資料照）

又稱酸桔，產地在新竹、苗栗，產期在10-12月。多用來嫁接各品種的柑橘類。果皮橙黃，皮薄。

口感：鮮果偏酸。

適合吃法：多加工製成客家桔醬使用。

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