自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

長年菜芥菜、菠菜都美 農業部專家傳授選菜秘訣

2025/01/26 07:30

菠菜翠綠者為佳。（資料照）

菠菜翠綠者為佳。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕除夕夜不能缺少的菜色之一就是長年菜，台灣北部家庭餐桌出現的長年菜多是芥菜，南部餐桌較常出現的長年菜則是要整株吃的菠菜，農業部桃園農改場研究員李阿嬌表示，不論是菠菜或芥菜，建議都要選擇葉色鮮綠者為佳，怕芥菜特殊苦味的民眾，可汆燙去除苦味後再行料理。

芥菜與菠菜都是台灣冬季盛產的蔬菜之一，價格實惠又味美，李阿嬌指出，春節長年菜選用的蔬菜有芥菜與菠菜；芥菜因為葉片長又大，有象徵長壽的意涵，芥菜愈煮愈甘甜，也象徵苦盡甘來，菠菜作為長年菜料理時，通常都會整株連根帶葉一起烹煮、不可切斷，代表長命百歲、延年益壽，正因為要整株食用，為避免噎到，盡可能選小株、細嫩的菠菜為佳。

李阿嬌也傳授選菜訣竅，以芥菜來說，長年菜通常會選俗稱大芥菜的包心芥菜，挑選時要葉柄肥厚者佳，愈肥厚口感愈細緻，芥菜的顏色則是翠綠色為佳，至於芥菜的苦味屬於水溶性，若不喜芥菜特殊的苦甘味道，可先汆燙後再做料理，另因芥菜有豐富纖維質，可使用汆燙三層豬肉或白斬雞後的高湯烹煮，會更形美味。

芥菜葉柄愈肥厚愈佳。（資料照）

芥菜葉柄愈肥厚愈佳。（資料照）

若長年菜是菠菜的家庭，李阿嬌指出，菠菜分為葉片比較薄的角葉菠菜和葉片較為肥厚的圓葉菠菜，冬天盛產的菠菜多為角葉菠菜，選購菠菜時同樣也要看是否有損傷、葉片是否為深綠色等，因長年菜選用菠菜時會整株食用，對於牙口、吞嚥能力欠佳的長輩來說，恐會有噎到、嗆到等風險，建議可用迷你的沙拉菠菜應景替代。

李阿嬌表示，菠菜富含鈣質、鐵質、維生素A與C，對於外界認為菠菜含有豐富的草酸，若跟使用石膏的豆腐一起食用恐有增加結石風險，李阿嬌表示，只要不吃過量，不至於會立刻反應，民眾不需過於疑慮。

芥菜本身含有豐富的維生素A、B群、菸鹼酸和鈣質，李阿嬌表示，芥菜可做許多加工運用，包含雪裡紅、酸菜、福菜等的蔬菜原料，都是芥菜。

她指出，除加工醃漬用品因含鹽量不可食用過多，新鮮的芥菜與菠菜對民眾來說都是多多益善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中