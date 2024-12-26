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健康網》茼蒿分2大品種 吃火鍋選它最適合

2024/12/26 08:31

大葉茼蒿的葉子寬厚、纖維少，適合煮火鍋、鹹湯圓。（資料照）

大葉茼蒿的葉子寬厚、纖維少，適合煮火鍋、鹹湯圓。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕作為12月的當季蔬菜，茼蒿不僅鮮甜可口，還有著獨特的清香！農業部於臉書發文表示，茼蒿屬於一年生的草本菊科植物，台灣常見的兩大品種為「大葉茼蒿」和「小葉茼蒿」，吃火鍋應選大葉茼蒿，熱炒則選小葉茼蒿。

農業部建議，挑選茼蒿時，應選顏色鮮綠無泛黃、葉片完整飽滿、表面略有粉質感為佳。

大葉茼蒿：又稱圓葉茼蒿，葉寬厚、纖維少，適合煮火鍋、鹹湯圓。

小葉茼蒿：又稱山茼蒿、裂葉茼蒿葉狹薄、香氣濃，適合熱炒。

小葉茼蒿又稱山茼蒿、裂葉茼蒿，葉狹薄、香氣濃，適合熱炒。（資料照）

小葉茼蒿又稱山茼蒿、裂葉茼蒿，葉狹薄、香氣濃，適合熱炒。（資料照）

清洗小撇步

農業部建議，購買時選擇具有產銷履歷或有機驗證的茼蒿，沖洗時用流動清水輕輕沖洗，浸泡約10分鐘，再次沖洗即可，並提醒民眾沖洗時力量不要太大，以免葉片受傷。

農業部補充，清洗過的茼蒿不耐放，建議當天食用完畢；未清洗過的茼蒿可用白報紙包起，外面再套入塑膠袋後冷藏，約可存放一週。

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