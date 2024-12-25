健康網》6秋冬限定食材！ 芥藍補鈣 「它」助排便

營養師指出，芥藍鈣質非常豐富，每100克即有181毫克鈣質，是補鈣好食材；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕享用冬季當季食材，好吃最對味！營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享6款秋冬季限定食材，並分享其對身體的益處，像是柿子護眼、橘子助排便順暢、棗子抗氧化熱量低、草莓防癌、茼蒿穩血壓，以及芥藍補鈣等。

●柿子：富含維生素A，幫助眼睛、黏膜健康，也可預防夜盲症。

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●橘子：富含膳食纖維，幫助排便順暢，尤其一絲一絲的「橘絡」千萬別剝掉。

營養師表示，橘子富含膳食纖維，幫助排便順暢，尤其一絲一絲的「橘絡」千萬別剝掉；示意圖。（圖取自photoAC）

●棗子：屬低GI水果，具有抗氧化能力，且熱量低，1顆約30大卡，減脂期也能安心吃。

●草莓：富含維生素C，每100克含有69.2毫克，具有抗氧化、防癌效果。

●茼蒿：冬天限定蔬菜，熱量超低，每100克僅13大卡，且富含鉀，可幫助穩血壓、消水腫，減重期間千萬別錯過。

●芥藍：鈣質非常豐富，每100克即有181毫克鈣質，是補鈣好食材。

彭逸珊補充，雖然很多食物一年四季都有，不過如果在盛產季節吃，不僅營養價值豐富、價格也相對划算，甚至能減少碳足跡，一舉數得！

營養師表示，草莓富含維生素C，具有抗氧化、防癌效果；示意圖。（圖取自freepik）

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