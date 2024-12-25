慢性偏頭痛困擾科技廠女作業員逾3年 新藥幫大忙

一名女作業員因頭部受傷，導致長期偏頭痛，困擾長達3年。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名從事夜班作業員的40歲葉姓女子，曾於2021年1月因液晶螢幕掉落、砸傷頭部，誘發偏頭痛迄今，今年6月她就醫做電腦斷層發現顱內正常，因為她每個月發作時間都在半個月以上，郭綜合醫院醫師診斷是慢性偏頭痛，給予自費口服新型偏頭痛阻斷劑，頭痛頻率與指數明顯下降，身心生活與工作品質都獲得改善。

據《全球疾病負擔研究》，世界衛生組織將「偏頭痛」列為 10 大健康疾病之一，此病症是導致失能與殘疾的第 2 大原因，50 歲以下年輕族群更位居首位。在台灣，偏頭痛盛行率為9.1%，約有 200 萬人受偏頭痛所苦，好發於女性，女、男比例約3:1，此病造成台灣年經濟損失達46億元。

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郭綜合醫院神經內科醫師吳尚德指，嚴重偏頭痛影響患者身心健康，頻繁偏頭痛可能導致較高的憂鬱症風險，慢性偏頭痛患者有較高機率會合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。預防性治療失敗的患者每月有近 10 天受到偏頭痛影響，甚至常請假，造成生活工作困擾。

吳尚德表示，民眾頭痛求診最常見的原因為偏頭痛，占比達6成以上，偏頭痛是1種反覆發生的頭痛，可透過「54321」口訣作為診斷參考，分別是：頭痛5次以上、每次持續4小時以上、3天內會自行緩解、至少有2項特徵（包括單側、搏動性抽痛、疼痛程度中或重度、日常活動會加劇頭痛），及合併其中1項症狀（包括噁心、嘔吐、畏光或怕吵等），當頭痛發作時符合以上情形，就可能是偏頭痛。疼痛位置可能出現在中間、後腦等，而不斷變換位置也常見。

偏頭痛可透過「五四三二一」口訣來做初步判斷。（郭綜合醫院提供）

除了有健保給付與自費新型藥物對付偏頭痛外，吳尚德認為日常生活也可有一些作為來改善。

1.壓力調節：透過身心健康技巧，如深呼吸、冥想、瑜伽或心放鬆練習等，降低壓力水平。

2.頭痛日誌紀錄：以日誌記錄發作頻率、疼痛程度及症狀，幫助自己和醫師了解偏頭痛狀況；飲食作息紀錄也有助於正確識別患者的觸發因素。

3.充足睡眠：睡眠品質不足是偏頭痛發作常見誘因之一，需確保自己獲得充足、良好的睡眠。

4.解決心理健康問題：偏頭痛可能影響情緒，求助心理諮詢或治療，及時處理潛在的心理健康問題。

5.規律運動：保持規律與適合自己的運動習慣，能減少偏頭痛發作率與降低症狀。

郭綜合醫院神經內科主治醫師吳尚德指出，頻繁偏頭痛可能導致高憂鬱症風險，慢性偏頭痛患者有高機率合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。（記者王俊忠攝）

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