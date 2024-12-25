自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

慢性偏頭痛困擾科技廠女作業員逾3年 新藥幫大忙

2024/12/25 16:48

一名女作業員因頭部受傷，導致長期偏頭痛，困擾長達3年。（圖取自shutterstock）

一名女作業員因頭部受傷，導致長期偏頭痛，困擾長達3年。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名從事夜班作業員的40歲葉姓女子，曾於2021年1月因液晶螢幕掉落、砸傷頭部，誘發偏頭痛迄今，今年6月她就醫做電腦斷層發現顱內正常，因為她每個月發作時間都在半個月以上，郭綜合醫院醫師診斷是慢性偏頭痛，給予自費口服新型偏頭痛阻斷劑，頭痛頻率與指數明顯下降，身心生活與工作品質都獲得改善。

據《全球疾病負擔研究》，世界衛生組織將「偏頭痛」列為 10 大健康疾病之一，此病症是導致失能與殘疾的第 2 大原因，50 歲以下年輕族群更位居首位。在台灣，偏頭痛盛行率為9.1%，約有 200 萬人受偏頭痛所苦，好發於女性，女、男比例約3:1，此病造成台灣年經濟損失達46億元。

郭綜合醫院神經內科醫師吳尚德指，嚴重偏頭痛影響患者身心健康，頻繁偏頭痛可能導致較高的憂鬱症風險，慢性偏頭痛患者有較高機率會合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。預防性治療失敗的患者每月有近 10 天受到偏頭痛影響，甚至常請假，造成生活工作困擾。

吳尚德表示，民眾頭痛求診最常見的原因為偏頭痛，占比達6成以上，偏頭痛是1種反覆發生的頭痛，可透過「54321」口訣作為診斷參考，分別是：頭痛5次以上、每次持續4小時以上、3天內會自行緩解、至少有2項特徵（包括單側、搏動性抽痛、疼痛程度中或重度、日常活動會加劇頭痛），及合併其中1項症狀（包括噁心、嘔吐、畏光或怕吵等），當頭痛發作時符合以上情形，就可能是偏頭痛。疼痛位置可能出現在中間、後腦等，而不斷變換位置也常見。

偏頭痛可透過「五四三二一」口訣來做初步判斷。（郭綜合醫院提供）

偏頭痛可透過「五四三二一」口訣來做初步判斷。（郭綜合醫院提供）

除了有健保給付與自費新型藥物對付偏頭痛外，吳尚德認為日常生活也可有一些作為來改善。

1.壓力調節：透過身心健康技巧，如深呼吸、冥想、瑜伽或心放鬆練習等，降低壓力水平。

2.頭痛日誌紀錄：以日誌記錄發作頻率、疼痛程度及症狀，幫助自己和醫師了解偏頭痛狀況；飲食作息紀錄也有助於正確識別患者的觸發因素。

3.充足睡眠：睡眠品質不足是偏頭痛發作常見誘因之一，需確保自己獲得充足、良好的睡眠。

4.解決心理健康問題：偏頭痛可能影響情緒，求助心理諮詢或治療，及時處理潛在的心理健康問題。

5.規律運動：保持規律與適合自己的運動習慣，能減少偏頭痛發作率與降低症狀。

郭綜合醫院神經內科主治醫師吳尚德指出，頻繁偏頭痛可能導致高憂鬱症風險，慢性偏頭痛患者有高機率合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院神經內科主治醫師吳尚德指出，頻繁偏頭痛可能導致高憂鬱症風險，慢性偏頭痛患者有高機率合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。（記者王俊忠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中