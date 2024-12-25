55歲男長期飲酒休克 連續性腎臟替代療法救命

基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋（左）採用連續性腎臟替代療法救回王姓男子一命。（基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市1名55歲中年男子，有高血壓及糖尿病的病史，長期與朋友飲酒，最近出現腹痛、食慾不振、全身無力、意識恍惚，到醫院急診時已呈休克狀態，有敗血症、急性腎損傷、急性胰臟炎、急性代謝性酸血症及嚴重乳酸中毒，可能合併急性冠心症。醫師緊急採取連續性腎臟替代療法（CRRT），代謝性酸血症及乳酸中毒在48小時獲改善，陸續接受心臟科心導管及胰臟治療，目前已出院，王先生決定戒酒，並開始重視健康與慢性病治療。

1名55歲在物流公司上班的王先生，平時消遣是與朋友把酒言歡，常醉得不省人事。他本身有高血壓及糖尿病的病史，長期接受治療，5、6年前曾因為大量飲酒後腹痛住院。

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最近王男與朋友聚餐喝了半瓶高粱酒與啤酒，回家後便上腹疼痛，且食慾不振。休息1天後，次日身體不適緩解，又繼續找朋友喝酒聊天，結果當晚上開始覺得噁心想吐，且上腹痛又再次發作。隔天早上起來因為全身無力，到診所就醫認是急性胰臟炎。

王男休息2天之後，酒蟲難耐，決定喝一些威士忌；不料幾個小時後腹痛加劇，他擔心影響上班，決定繼續臥床休息。王男在家期間幾乎未進食卻持續飲酒，家人發現他出現意識恍惚、呼吸急促，將他送衛生福利部基隆醫院急診治療。

急診醫師評估，王男生命徵象不穩定且血壓偏低，做各項檢查後，急診醫師判定為休克狀態，敗血症、急性腎損傷、急性胰臟炎、急性代謝性酸血症及嚴重乳酸中毒，可能合併急性冠心症。

衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋考量病人嚴重休克狀態，持續的低血壓無法進行傳統之血液透析治療，決定採取連續性腎臟替代療法（CRRT）的連續性靜脈至靜脈血液透析過濾術治療。王男的代謝性酸血症及乳酸中毒在48小時內明顯改善，且生命徵象及意識狀態逐漸恢復。急性胰臟炎也逐漸緩解，血行動力學相對穩定後，病人接受心臟科之心導管治療，冠心症獲得了顯著的改善。

王男在內科加護病房接受治療6天後，情況穩定轉出一般病房。心臟及胰臟的情況恢復後，出院後持續接受血液透析治療。目前腎臟功能逐漸恢復，經過這次幾乎致命的恐怖經驗，王先生決定戒酒，並開始重視自己的健康及慢性病治療。

衛福部基隆醫院引進連續性腎臟替代療法（CRRT）之設備，為緊急患者進行血液透析過濾術治療。（基隆醫院提供）

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