自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

55歲男長期飲酒休克 連續性腎臟替代療法救命

2024/12/25 15:16

基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋（左）採用連續性腎臟替代療法救回王姓男子一命。（基隆醫院提供）

基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋（左）採用連續性腎臟替代療法救回王姓男子一命。（基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市1名55歲中年男子，有高血壓及糖尿病的病史，長期與朋友飲酒，最近出現腹痛、食慾不振、全身無力、意識恍惚，到醫院急診時已呈休克狀態，有敗血症、急性腎損傷、急性胰臟炎、急性代謝性酸血症及嚴重乳酸中毒，可能合併急性冠心症。醫師緊急採取連續性腎臟替代療法（CRRT），代謝性酸血症及乳酸中毒在48小時獲改善，陸續接受心臟科心導管及胰臟治療，目前已出院，王先生決定戒酒，並開始重視健康與慢性病治療。

1名55歲在物流公司上班的王先生，平時消遣是與朋友把酒言歡，常醉得不省人事。他本身有高血壓及糖尿病的病史，長期接受治療，5、6年前曾因為大量飲酒後腹痛住院。

最近王男與朋友聚餐喝了半瓶高粱酒與啤酒，回家後便上腹疼痛，且食慾不振。休息1天後，次日身體不適緩解，又繼續找朋友喝酒聊天，結果當晚上開始覺得噁心想吐，且上腹痛又再次發作。隔天早上起來因為全身無力，到診所就醫認是急性胰臟炎。

王男休息2天之後，酒蟲難耐，決定喝一些威士忌；不料幾個小時後腹痛加劇，他擔心影響上班，決定繼續臥床休息。王男在家期間幾乎未進食卻持續飲酒，家人發現他出現意識恍惚、呼吸急促，將他送衛生福利部基隆醫院急診治療。

急診醫師評估，王男生命徵象不穩定且血壓偏低，做各項檢查後，急診醫師判定為休克狀態，敗血症、急性腎損傷、急性胰臟炎、急性代謝性酸血症及嚴重乳酸中毒，可能合併急性冠心症。

衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋考量病人嚴重休克狀態，持續的低血壓無法進行傳統之血液透析治療，決定採取連續性腎臟替代療法（CRRT）的連續性靜脈至靜脈血液透析過濾術治療。王男的代謝性酸血症及乳酸中毒在48小時內明顯改善，且生命徵象及意識狀態逐漸恢復。急性胰臟炎也逐漸緩解，血行動力學相對穩定後，病人接受心臟科之心導管治療，冠心症獲得了顯著的改善。

王男在內科加護病房接受治療6天後，情況穩定轉出一般病房。心臟及胰臟的情況恢復後，出院後持續接受血液透析治療。目前腎臟功能逐漸恢復，經過這次幾乎致命的恐怖經驗，王先生決定戒酒，並開始重視自己的健康及慢性病治療。

衛福部基隆醫院引進連續性腎臟替代療法（CRRT）之設備，為緊急患者進行血液透析過濾術治療。（基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院引進連續性腎臟替代療法（CRRT）之設備，為緊急患者進行血液透析過濾術治療。（基隆醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中