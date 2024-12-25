化粧品禁用「PFAS」成分 違者最高可罰500萬元

食藥署簡任技正吳正寧說，衛福部今年3月21日公告修正「化粧品禁止使用成分表」，將5項13種PFAS成分納入化粧品禁止使用成分，及禁用3項過敏物質及1項藥品成分，2025年1月1日起生效。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕PFAS（全氟／多氟烷基物質）具備防水、防油、耐酸鹼、抗腐蝕等特性，從食品包裝到化粧品等都有廣泛應用，然而這樣的化學物質也引發環境與健康疑慮，為了跟上國際管理趨勢，食藥署今（25日）召開記者會說明，明年1月1日起，針對含有PFAS的化粧品實施嚴格管制，禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供試用，違者依法最高可處500萬元罰鍰，並可按次處罰。

食藥署簡任技正吳正寧說，衛福部今年3月21日公告修正「化粧品禁止使用成分表」，將5項13種PFAS成分納入化粧品禁止使用成分，及禁用3項過敏物質及1項藥品成分，2025年1月1日起生效。

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吳正寧說，5項13種PFAS禁用成分，主要參酌歐盟等國際間化粧品法規，包含Perfluorooctane sulfonic acid（PFOS）、Lithium perfluorooctane sulfonate、Perfluorooctane sulfonyl fluoride、Perfluorooctanoic acid（PFOA）及Perfluorohexane sulfonic acid （PFHxS）等PFAS成分。

「化粧品禁止使用成分表」將5項13種PFAS成分納入化粧品禁止使用成分，2025年1月1日起生效。（食藥署提供）

「化粧品禁止使用成分表」也禁用3項過敏物質及1項藥品成分，2025年1月1日起生效。（食藥署提供）

化粧品添加PFAS可以防水、耐久、幫助塗抹表面均勻光滑，也有促進光澤的效果。食藥署副署長王德原進一步說明，PFAS因具有阻隔油脂與水分的特性，用於防曬乳與隔離霜等，可防止流汗等影響，然而過去監測結果顯示，國內尚未發現化粧品產品含有PFAS。

王德原強調，我國政策與歐盟接軌，目前歐盟已禁止含PFAS的化粧品，明年新制度實施後，若在監測計畫中發現違規添加，可依「化粧品衛生安全管理法」第22條處以2萬至500萬元罰鍰，並可按次累罰；若情節重大，最高可處以停業或廢止相關登記事項。

食品方面，食藥署副署長林金富補充，環境部已公告源頭禁用508種PFAS物質，因此若食品中或相關食品包材檢出相關成份，即違反「食品安全衛生管理法」第16條，必須沒入銷毀並限期改正。

林金富表示，2011年食藥署就曾抽驗52件食品樣品檢測PFAS，結果顯示國人暴露風險無異常，2023年再度抽驗180件，結果同樣顯示國內食品中的PFAS濃度與國際水準無顯著差異。預計2025年起，將針對食品包材進行監測與風險評估，同時參考歐盟針對蛋類、水產品及豬羊肉的PFAS管制標準，並視國內科學數據結果考量是否制定相關法規。

食藥署副署長王德原（右）、林金富（左）說明我國PHAS管理政策。（記者邱芷柔攝）

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