健康網》睡眠呼吸中止症隱形傷害多！ 醫揭日夜11項傷害

胡皓淳表示，打呼可以說是睡眠呼吸中止症，最常見的徵兆之一；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠呼吸中止症聽起來好可怕，會有哪些症狀？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，睡眠呼吸中止症的夜間症狀包含大聲打呼、呼吸暫停、喘息或窒息感、頻繁夜醒、夜尿頻繁、睡眠中磨牙；白天症狀包含極度嗜睡、晨間頭痛、注意力下降與記憶力減退、情緒不穩、口乾或喉嚨痛。

胡皓淳指出，睡眠呼吸中止症 （OSA，Obstructive Sleep Apnea），是一種在睡眠過程中，反覆出現呼吸暫停或氣流減少的睡眠障礙。這種情況不僅影響睡眠品質，還可能對心臟、腦部和其他系統造成長期傷害。然而，因為症狀大部分都是在睡覺的時候出現，所以很多人很難發覺自己可能得了這種病。

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夜間症狀

●大聲打呼：打呼可以說是睡眠呼吸中止症，最常見的徵兆之一。這種打呼通常音量大且不規律，可能在呼吸暫停後突然中斷，隨後伴隨一聲喘息或嗆咳。

●呼吸暫停：睡眠中短暫停止呼吸，這當然自己沒感覺，就是要同住的人才能觀察到。這些暫停通常持續10秒以上，發生頻率可高達每晚數十次甚至數百次。

●喘息或窒息感：在呼吸中止後，患者可能突然喘氣或出現窒息聲，這是身體自動恢復呼吸的反應。

●頻繁夜醒：由於大腦不斷喚醒身體，患者可能經常在夜間醒來，但大多數人無法回憶起這些短暫的清醒時刻。因為這種狀況下，可能也只是半夢半醒，就算有多半也記不起來，或是誤認成在做夢。

●夜尿頻繁：睡眠呼吸中止症會增加夜間排尿的頻率，即使喝水量正常，患者仍可能頻繁在睡覺的時候起來上廁所。

●睡眠中磨牙：一些患者會在睡眠中不自覺地磨牙，這可能是氣道阻塞導致的反射性行為。

胡皓淳說，長期的睡眠品質不佳，自然會導致情緒波動，患者可能容易煩躁、焦慮甚至抑鬱；圖為情境照。（圖取自freepik）

白天症狀

●極度嗜睡：由於夜間睡眠頻繁被打斷，患者會覺得說，明明已經睡很久了，但是在白天還是會感到異常疲倦，難以集中注意力。這種過度嗜睡甚至可能導致駕駛時打瞌睡，增加事故風險。

●晨間頭痛：氧氣濃度下降會導致血管擴張，引起晨起後的頭痛，這種頭痛通常是額頭和後腦勺在痛。

●注意力下降與記憶力減退：睡眠不足就會影響腦部功能，患者可能感到思考遲鈍，工作或學習效率降低，甚至記憶力變差。

●情緒不穩：長期的睡眠品質不佳，自然會導致情緒波動，患者可能容易煩躁、焦慮甚至抑鬱。

●口乾或喉嚨痛：由於睡眠中張口呼吸，患者常常在早晨感到口乾或喉嚨不適。

胡皓淳提醒，如果發現自己有這些症狀，一直都沒有改善，那務必盡快就醫。

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