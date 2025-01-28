小心胃食道逆流、腸胃炎！ 春節掌握3原則安心吃

醫師提醒，春節常吃的一些糕餅、甜食容易脹氣，要酌量食用。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕「喝咖啡、吃甜食讓你胃食道逆流嗎？」這不只是一句廣告詞，在春節期間，不少人可能就會因為大吃大喝而中鏢。醫師提醒，連假要注意吃的內容、吃的量、吃的時間，最好掌握避免刺激性食物、七分飽、別太晚吃等原則，以降低胃食道逆流找上門，同時要養成勤洗手的衛生習慣，避免罹患腸胃炎。

馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺表示，春節連假通常聚餐多，要考量吃的內容、吃的量、吃的時間，像是一些糕餅、甜食容易脹氣，天氣寒冷偏愛重口味的辛辣食物，則可能引發刺激，加上若吃太多、太晚吃，就恐引發胃食道逆流。

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胃食道逆流主因為胃與食道之間的括約肌張力鬆弛，在正常情況下，若未進食，胃食道括約肌呈現關閉狀態，但吞嚥時就會打開，將食物送進胃裡，萬一無法緊閉，胃裡的胃酸、食物就會逆流跑到食道，長期可能增加食道癌風險。

章振旺指出，春節圍爐，美食當前，預防胃食道逆流之道，就是掌握盡量選擇清淡、好消化的食物，且不要吃太多，七分飽最佳，也不要太晚吃，晚餐時間可落在大約6、7點。

章振旺提醒，若是本來就有胃食道逆流的病人，醫師開立質子幫浦抑制劑，假期仍要正常服用，萬一逢年過節不小心斷藥，恐增加疾病發作風險。此外，這類藥物通常每天1顆，以飯前半小時至1小時服用效果最佳，過了相關時段的效果就會打折扣。

章振旺也提到，除了胃食道逆流外，過年也是腸胃炎好發時期，有些病毒蠢蠢欲動，傳染力也不小，民眾要落實勤洗手等個人衛生習慣。

根據疾管署統計，往年春節連假期間急診腹瀉就診人次為平時1.5至3倍，腸胃炎主要症狀有水瀉與嘔吐，也可能發燒、胃痛、噁心等，通常症狀持續1至10天，依患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，會影響症狀及其嚴重程度。

疾管署提醒，民眾必須注意飲食衛生，與他人共食使用公筷母匙，並以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品如生蠔等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜調理，並儘速就醫或在家休息。

疾管署也強調，如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，並且戴口罩、避免用手碰觸口鼻等，降低病原體藉由人與人的接觸而增加傳播風險。

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